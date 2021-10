Blas Mhúscraíoch ar Oireachtas na Samhna

CÉ go bhfuil imeachtaí an Oireachtais, atá ar siúl an tseachtain seo, scaipthe ar fuaid na tíre, beidh roinnt imeachtaí tabhachtacha ar bun i Múscraí, fé mar a tugadh chun solais sa cholún seo cúpla seachtain ó shin.

I measc na n-imeachtaí san tá Ceolchoirm a bheidh á chraoladh beo ar RTÉ Raidió na Gaeltachta agus ar shuíomh an Oireachtais, www.antoireachtas.ie, oíche Dé Sathairn.

Beidh an ceolchoirm ag teacht ó Sheipéal Chúil Aodha agus á chur i láthair ag Síle Uí Chróinín agus Máire Uí Laoire, beirt bhan chroíúil atá ag freastal agus ag obair ag Oireachtais le blianta. Bí ag faire nó ag éisteacht ó 7in trathnóna Dé Sathairn. Níos luaithe sa lá bheadh deis agat éisteacht le Siompósiam faoi Sheán Ó Riada, imeacht a bheidh le feiscint ar an suíomh Oireachtais. Beidh Aifreann ag 11rn maidin Dé Domhnaigh á chraoladh ó Shéipéal Chúil Aodha.

Sna blianta amach romhainn, ba bhreá linn níos mó ocáidí Oireachtais a reachtáil i Múscraí agus fáilte a chuir daoine chuig ocáidí in ionaid eile timpeall an pharóiste.