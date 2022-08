Bhí spraoi agus spórt ag an Campa Samhraidh

Bhí slua mór páistí ag freastal ar an gCampa Samhraidh i gCúil Aodha le déanaí agus is léir gur bhain siad ana thaithneamh ar fad as an snámh, na cluichí, an craic agus an spórt a bhí ar siúl le linn na seachtaine. Beidh Campa Samhraidh eile ar siúl i mBéal Átha’n Ghaorthaidh an tseachtain seo chughainn.