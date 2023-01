Beidh sé ina chogadh idir dhá mhór bhanna cheoil na Gaeilge, Seo Linn agus Kneecap

Tá an Nollaig thart agus an bhliain nua linn agus tá na h-oícheannta fós fada agus dorcha agus is beag atá ag titim amach, samhlaímíd.

Ach tá scéal nua agam daoibh an tseachtain seo agus is é sin gur féidir go mbeidh albaim nua á éisiúint ag dhá mhór bhanna cheoil chomhaimseartha na linne, is iad sin Seo Linn agus na rapairí ó Bhéal Feirste, Kneecap.

Chuireas féin aithne ar eSo Linn i mBéal Feirste, banna cheoltóirí óga a tháinig faoi gheasa na Gaeilge nuaira d’fhreastal siad ar Choláiste Lurgan i gConamara, an coláiste Samhraidh a bhain cáil amach as na leaganacha íontacha Gaeilge de phop amhráin na linne.

Is féidir liom a rá gur chanas leo uair amháin ar an ardán i mBéal Feirste - b’iontach an pribhléid é.

Tá sé fógartha ag an banna go mbeidh siad ag éisiúint albam nua i mí Feabhra. Anuas is ainm don albam agus beidh mé ag súil go mór le h-éisteacht leis an albam nuair a éisítear é ar Feabhra 24.

Agus tá banna eile atá tar éis clú - is mí chlú a bhaint amach - ag éisiúint albaim nua freisin i mbliana. Is banna Feirsteach é Kneecap agus tá go leor iomrá orthu i measc glúin óg as ucht a rapanna dána.

Tá siad tar éis bheith ag taifead go dtí le déanaí i stuideo i mBaile Átha Cliath agus beidh an albam á sheoladh go luath.

Tá aithne ag roinnt acu ar amhráin leo a bhain cinnlínte amach, leithéidí C.E.A.R.T.A agus Tá na Baggies ar an Talamh.

Mar a deir an sean ráiteas, bionn tú ag feitheamh le h-albam d’amhráin chomhaimseartha Gaeilge ar feadh na mblianta agus go tobann tagann dhá cheann acu sna sála ar a chéile.