‘Béal na Blath’ nó ‘Béal na Blá...’?

I MBLIANA, agus comóradh á dhéanamh ar an luíochán ag Béal na Bláth nuair a maraíodh Mícheál Ó Coileáin, deinfear roinnt plé ar cé acu ‘Béal na Bláth’ nó ‘Béal na mBláth’ is ainm don áit.

Ciallaíonn ‘Béal na mBláth’ an áit a bhfuil bláthanna ag béal abhainn nó sruthán agus ciallaíonn Béál na Bláth áit ina bhfuil plásóg nó fáiche.

Is é Béal na Bláth an leagan ceart.

Nó sin a shamhlaíos pé scéal é go bhfaca mé an comhartha bóthair seo - Béál na Blá.

Agus cheapas láithreach gur sampla abea seo den nós atá ag daoine a chumann comharthaí bóithre na leaganacha Gaeilge a litriú go héagórach. Uaireannta, go deimhin, ceapaim go ndéanann siad amhlaidh d’aon ghnó, chun a bheith ag magadh fé na cainteoirí Gaeilge agus ár gcuir soir.

Ach rinne mé seiceáil tapaidh ar www.logainm.ie agus fuaireas amach go raibh an cheart ag an gcomhartha seo, is Béal na Blá an leagan cruinn as Gaeilge. Scoláire léannta, an Dr. Roibeard Ó hUrdail, a thug an léirgeas seo in eagrán de chuid The Journal of the Cork Historical and Archaeological Society 104 (1999).

Is cuimhin liom an Dr. Ó hUrdail agus mé sa Choláiste agus níl amhras ann faoi chomh h-údarásach is atá sé ar cheisteanna dá leithéid.

Is maith an rud a bheith ar an eolas agus cruinn!