Béal Átha ag insint a scéalta

IS pobal bríomhar é pobal Bhéal Átha’n Ghaorthaidh, mar a léiríonn an méid a bhíonn sa nuachtlitir seachtainiúil a éisíonn an Choiste Forbartha ansan gach trathnóna Dé hAoine.

Deintear an nuachtlitir a dháileadh go leictreonach agus bíonn sé ar fáil i nGaoluinn agus as Béarla.

Ach bíonn sé i gcónaí lán le scéalta suimiúla mar aon le griangrafanna gleoite ar nós an cheann seo ar chlé.

Is ball den chumann ceamra, Cumann Cheamra Locha Lua, é Tadhg Ó Duinnín agus bionn seisean agus baill eile an chumainn ag glacadh griangrafanna de shíor den tírdhreach álainn timpeall Bhéal Átha agus pobal na h-áite.

San eagrán is déanaí tá go leor scéalta ann - tá físeán déanta acu ag cur buaic phointí na bliana seo cháite go léir le chéile.

Tá mír ann freisin faoi phlean chun musaem, An Súgán, a bhunú san áit a bhíodh sean Choláiste na Mumhan, le h-ais an tséipéil, agus go mbeadh fócas ann ar an mbaint lárnach a bhí ag Béal Átha agus, go h-áirithe, Coláiste na Mumhan le h-athbheochan na Gaeilge agus spiorad na saoirse ag tús an chéid seo cháite.

Eachtra stairiúil eile a bheidh á thabhairt chun cuimhne ag Cumann Staire Uíbh Laoire ná Cath Chéim an Fhia, cath a thit amach 200 bliain ó shin cothrom Eanáir 23.

Ar an Domhnach sin, beidh caint á thabhairt faoin gcaismirt ag 1in - beidh sé ag titim amach ag geataí na feirme gaoithe. Agus is sin cath a leanann leis go fóill!