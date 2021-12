Baclóga blasta...

TAITHNÍONN dinnéar na Nollag liom. Gan amhras. An turcaí, an liamhas róstaithe agus na prátaí ór dhonn. An líontán le luibheanna agus an súlach blásta. NOM!

Agus tá sin go léir go h-álainn agus, gan amhras le cláracha faoi chócaráil, is iomaí slí ar féidir an dinnéar a ullmhú le gach sort ornáid is blas.

Tá áit ar leith i mo chroí ag na baclóga beaga glasa, na ‘Brussels Sprouts’. Ní fheadar cad as a tháinig seo. Tá dúil agam i gcabáiste freisin agus tá an dhá glasra gaolta.

Bhaineas na duilleoga las muigh agus dhein mé dhá leath de gach baclóg i mála acu ar Oíche Nollag agus mé ag ullmhú don dinnéar mór lár na bháireach. Bhíos saghas buartha nach mbeadh a ndóthain againn.

Ní raibh gá leis an imní, áfach, nó trí lá níos déanaí agus tá leath chorcán de na baclóga fós fágtha. Is amhlaidh nach dtaithníonn siad le mo pháistí ar chorr ar bith. Is ar éigean go bhféacfaidh siad orthu gan bacaint iad a bhlaiseadh.

An imní atá orm ná go bhfuil glúin iomlán páistí a fhasfaidh agus nach mbeidh dúil acu sna baclóga bochta seo agus go sleamhnóidh an áit lárnach atá acu i gceiliúradh na Nollag ó chuimhne na ndaoine. Is cúis mhór imní seo dom, geallaim daoibh!