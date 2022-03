Ar m’iris Breac - foilseachán lán le h-altanna breatha suimiúla agus deartha go sláchtmhar

FUAIREAS féirín deas le déanaí, cóip den eagrán is déanaí den iris as Gaeilge atá foilsithe ag scoláirí Choláiste na hOllscoile i gCorcaigh.

Iris breá slachtmhar agus curtha i láthair go spleodrach agus go tarraingteach. Nuair a chuireann tú i gcomparáid é le foilseacháin eile i saol na Gaeilge, foilseacháin fad bhunaithe ar nós Comhar agus Feasta, tá sé cosúil is a bheith ag cur an teilifís dáite is nua agus is tarraingtí i gcodarsnacht seana ghléas gal chumhachtaithe dubh agus bán le forc in áit na h-aeróige.

Is mór an chreidiúint an fhoilseachán don eagarthóir, Caitríona Ní Chonaill ó Chill na Martra agus a d’fhreastal ar Choláiste Ghobnatan, agus a foireann diograiseach de scríbhneoirí is, go h-airithe, an dearthóir, Maxwell Callanan.

Murab ionann agus eagarthóirí foilseacháin fadbhunaithe na Gaeilge, tuigeann an fhoireann seo go bhfuil dearadh spleodrach tarraingteach tabhachtach chun tacú le saothar na scríbhneoirí. Is buntáiste é, gan amhras, gur foilseachán bliantúil é Iris Breac ach níl aon teacht isteach aige mar atá ag na foilseacháin eile.

Thug mé súntas d’agallamh breá a chuir Caitríona ar Shéamus agus Chaoimhe Ní Fhlatharta, dearthar agus deirfiúr ó Chonamara atá ag mealladh go leor airde as feabhas a gcuid ceoil is amhránaíochta.

Tá agallamh breá eile leis an scríbhneoir Manchan Magan agus é á cheistiú ag Antóin Ó Trinliúin. In alt eile tá Oisín Ó Síocháin ag áiteamh go stuama ar son aontú na tíre. Agus mar a deirtear i gceantar Gaeltachta eile, tá alt barúil ag Gormfhlaith Ní Shíocháin Ní Bheoláin faoi bhean Joe Biden!

Tá dhá scór leathnach san iris agus iad go léir ag cur thar maos le h-ábhar den scoth. Molaim go h-ard Eagarthóir Breac agus a foireann diograiseach gairmiúil lán le fuinneamh!