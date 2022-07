Ar mhaith leat bheith i do oileánach?

Is fédir leis an saol ar an oileán bheith cruaigh.

AR mhaith leat agus do chlann bliain a chaitheamh ar Inis Meáin, bliain saor ó chíos?

Seo do sheans. Tá an Chomhlacht Forbartha ar an oileán ag tairiscint bliain saor ó chíos ar an oileán do chlann a bheadh sásta páistí a sheoladh chuig na scoileanna áitiúla.

Cé gur Gaeilgeoirí atá á lorg, ní miste leis an gComhlacht cé chomh líofa is a bheadh na h-oileánaithe an fhaid is a bheadh daoine oscailte d’fhoghlaim na Gaeilge.

Deirtear, áfach, go gcaithfidh teaghlaigh bheith reidh chun coimitmint a thabhairt don saol ar leith a bhionn ag oileánaigh agus go bhféadfadh amannta a bheith ann le linn an Gheimhridh nuair a bheidh siad faoi ghlas ar an oileán!