An Gadaí Dubh tagtha ar chuairt

Tá an Gadaí Dubh ag teacht ar chuairt - go dtí an Gadaí Dubh, Siopa Leabhar an Gadaí Dubh i mBaile Mhic Íre! Seo é in éineacht leis an siopadóir, Conor Kelleher. Pictiúir le James O'Driscoll

IS cosúil go raibh cuairteoir ar leith ag Siopa Leabhair an Ghadaí Dubh an tseachtain seo agus Oíche Shamhna ag teacht.

An Gadaí Dubh féin! Nó arbh é? Ní raibh sé ag tabhairt aon eolais d’úinéir an tsiopa, Conor Kelleher.

Ná bíodh einne buartha níl an Gadaí Dubh ná púca ar bith eile thíos sa siopa leabhar (is deise in Éirinn, an gá é a rá).

Níl ann ach go bhfuil Conor tar éis an siopa a mháisiú d’Oíche Shamhna, rud a dhéanann sé go traidisiúnta um an dtaca seo gach bliain.

Tá réimse de leabhair aige a choimeadfaidh ó chodhladh na h-oíche thú, díreach oiriúnach don bhféile traidisiúnta seo.

Ina measc tá uasdatú ar scéal an Ghadaí Dubh le Siobhán Ní Mhuimhneacháin ó Chúl a’ Bhuacaigh.

Ar aon nós, glacadh an pictiúir thuas le linn na seachtaine. An griangrafadóir sciliúil ó Mhaigh Chromtha, James O’Driscoll a thóg. Bígí ag faire amach dá shaothar ar leathnaigh Facebook ar nós Macroom Notice Board agus, gan amhras, anseo i leathnaigh The Corkman.

Má theastaíonn Oíche Shamhna scanrúil uait, tá’s agat cén áit le dul!