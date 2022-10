An Colún Corcaíoch: Éigse Dhiarmuid ag teannadh linn arís

Tá sé tugtha faoi ndeara agam go bhfuil féile mhór na n-amhrán, Éigse Dhiarmuidín, ag teannadh linn gan mhoill anois agus fuadar ar gach éinne bheith i gCúil Aodha tar éis na blianta fada de shos mar gheall ar an bpaindéim. Bhí Éigse ann anuraidh gan amhras agus ba mhaith ann é ach is dócha gur féidir a rá go bhfuil na laincisí ar fad, nach mór, caite uainn anois agus an víreas ann go fóill ach gan é bheith chomh baolach. Beidh Éigse na bliana seo ag tosnú ar Nollaig 2 le seoladh dhlúth dhiosca in Áras Éamonn Mhic Suibhne i gCúil Aodha. Seo é an t-aon dlúth dhiosca a thaifead Diarmuid Ó Suilleabháin, Bruach na Carraige Báine, agus tá sé geallta go mbeidh ábhar breise le clos ar an eagrá is déanaí den seod ceoil seo. A shean chomrádaí Seán Ó Liatháin a bheidh ag seoladh an dhlúthdhiosca ina bhfuil go leor amhráin breatha á chanadh ag an amhránaí iontach seo, a cailleadh ró luath. Is iomaí uair a duradh gurb é an t-amhránaí ab fhearr dá ghlúin é agus tá an teist seo fíor go fóill, breis is 30 bliain ó cailleadh é. Má théann tú chuig www.eigse.ie, gheobhaidh tú a thuilleadh eolais faoi féile na bliana seo agus beimíd ag trácht ar an bhféile arís sna seachtainí romhainn.