An Colún Corcaíoch: Cnocáinín Aerach Chill Mhuire

Seans go raibh noisean éigean agam go bhféadfainn amhrán a chanadh agus mé níos óige nó sin an fath gur thug mé faoi rang sean nóis a dhéanamh le Peadar Ó Riada i ról an mhúinteora. Rinne Peadar a mhíle dícheall liom agus d’fhoghlaimíos roinnt amhráin féna stiúr. Ní doigh liom go bhfuil aon baol go mbeidh Corn Uí Riada á thabhairt abhaile go Doire’n Chuilinn liom go ró luath. I measc na n-amhrán a d’fhoghlaimíos, amhrán breá meidhreach, Cnocáinín Aerach Chill Mhuire, agus feicim sa bhosca riomhphoist inniu teachtaireacht ó ghrúpa dhaoine aosta gniomhacha sa cheantar sin a d’fhoilsigh leabhar amhráin Gaeilge den scoth tamall ó shin, Much Loved Songs from the Past as Gaeilge. De réir dealraimh tá siad tar éis gach ceann acu a dhíol, seachas cóip amháin deireannach agus tá sin ag dul ar cheant phoiblí. Beidh an t-airgead go léir ag dul go dtí an Cumann Alzheimers. Más maith leat an seod seo de leabhar a cheannach, an chóip deireannach den leabhar, is féidir leat glaoch a chuir ar an uimhir seo: 0894057676. An t-é leis an tairiscint is mó ar Samhain 27 ag 8in, acusan a bheidh an leabhar. Beidh siad le clos gan mhoill ag canadh ar an Saol Ó Dheas. Tá seic de €775 bronnta theana féin ag an gCumann ar lucht foirithinte iad san atá buailte leis an ngalar uafásach sin. Is buachaillín mise a shiulaigh morán!