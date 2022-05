Bhí léiriú ar leith de An Cailín Ciúin i gCorcaigh ag an deireadhseachtaine, i bPictiúrlann an Gheata. Seo iad Carmel Winter, stiurthóir scannáin ó Chorcaigh, Colm Bairéad 'An Cailín Ciúin' agus Michael Patric, aisteoir, a ghlac páirt 'Da' sa scannán.

TÁ ‘An Cailín Ciúin’ i gCorcaigh! Tá an scannán Ghaeilge seo, scannán atá ar an scannán Éireannach is fearr le blianta fada de réir na leirmheastóirí, le feiscint i bpictiúrlanna ar fuaid an chontae ón seachtain seo ar aghaidh.

Fuaireas scéal ó lucht an scannáin a deir liom go bhfuil an scannán le feiscint sa phictiúrlann i mBaile an Chollaigh agus go leor ionaid eile.

Táim ag súil go mór le dul go dtí an scánnán seo a fheiscint a luaithe agus is féidir.