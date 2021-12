An bua ag TG4 ar RTÉ arís

NÍ dócha go mbionn RTÉ., an craoltóir náisiúnta, ró bhuartha riamh faoi cad é an rogha a dhéanaim agus mé ag faire ar theilifís, ag an Nollaig nó am ar bith eile den mbliain.

Ach b’fhéidir gur cheart go mbeadh an craoltóir náisiúnta buartha.

Nach mise an duine deireannach fágtha sa treabh sin a bhíonn ag faire ar an dteilifís in aon chorr? Tá go leor eile a bhionn ag faire ar sheirbhísí ar nós Netflix agus a leithéid agus gan aon chuimhne acu ar an Nollaig traidisiúnta a bhíodh againn fadó, ag suí, nó ag luí, ar an tolg le bolg lán de thurcaí agus na rudaí deasa a ghabhann leis ag féachaint ar Chitty Chitty Bang Bang nó Indiana Jones.

Um Nollaig i mbliana, bhíos marbh le tuirse tar éis cuid mhór saothair ag bórd an dhinnéir. Baineann sé asat bheith ag líonadh do bholg, go h-áirithe má tá an Nollag níos mó nár mar is ceart do bheith!

Agus nuair a dhúisíos bhí cartún aisteach ar siúl ar an dteilifís agus chuireas trasna é go dtí TG4 áit a raibh scannán le dealramh ar siúl.

Táim cinnte go bhfaca mé ‘Into The West’ cheana, scannán ina bhfuil Gabriel Byrne ina fhear den lucht siúil ag lorg a bheirt mhac atá imithe leo ar chapall bán,Tír na nÓg, capall ina bhfuil spiorad a máthar inti más fíor. Scannán draíochtúil abea é an uair seo agus d’fhag sé faoi gheasa mé ó thús go deireadh.

Tamall ina dhiaidh sin bhí clár faisnéise ar siúl faoi Peter O’Toole, Réalta agus Rógaire, clár a thug léargas ar leith dúinn ar réalt scannáin ar nós Lawrence of Arabia agus a thuilleadh nach iad.

An rud is fearr faoin sceideal a chuir TG4 ós ár gcomhair ar Lá Nollag ná go raibh scéalaíocht den scoth ann a d’fhag RTÉ, ag a bhfuil i bhfad níos mó saibhreas is acmhainní, in áit na leathphingine.

Níl TG4 gan locht gan amhras - creidim go bhfuil gá le forbairt ollmhór ar a sheirbhí nuachta atá go mór faoi anál RTÉ - ach tá a méar ar chuisle acu um Nollaig agus is fearr an deá scéalaíocht a bhionn acu sa sceideal ná sobail is na scannáin gan substaint.

Is geall le traidisiún nua de chuid na Nollag é seo fán dtráth seo.

Clár eile a bhaineas ana shult as ná ‘Turas i mBaol’ le Dermot Somers agus ba athchraoladh é seo 2003 nó 4. Bhí an taiscéalaí ar thuras sa tSibéir agus é ag gabháil thar an sneachta ar shleamhnáin agus reinfhia á tharraingt. Cé chomh Nollaigeach is a raibh sin agus gan aon chaint ar an Nollaig. Leanfaidh an sraith seo gach Céadaoin ag 9.30in.