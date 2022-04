An bhfuil aon tairbhe le cáipéisí i nGaeilge nach léifidh aon duine?

The draft County Development Plan was launched for public consultation last July. It included seven volumes comprising a total of several thousand pages of text.

AN tseachtain thuairiscigh mé scéal sa nuachtán seo faoi Chomhairle Chontae Chorcaí bheith i dtrioblóid arís as ucht gan leagan Gaeilge dá ndréacht phlean forbartha a chur ar fáil ag an am chéanna a bheadh an leagan Béarla á chur ar fáil acu.

Fuair siad treoir ón gCoimisinéir Teanga ag rá leis an údarás áitiúil an scéal seo a chur ina cheart. Agus tá sé ráite ag an gComhairle go ndéanfaidh sé beart dá réir.

Tá cúpla rud le rá sara dtéimíd níos faide. Ní hé seo an chéad uair don gComhairle Contae bheith ar an dtaobh mícheart de ghearán a rinne an Choimisinéir Teanga imscrúdú faoi.

I 2017, nuair a bhí Pleananna Forbartha Áitiúla á bplé ag na comhairlí sna ceantair éagsúla, ocht gceantar ar fad, níor foilsíodh leaganacha Gaeilge de na caipéisí sin.

An rud a dúirt an Chomhairle nach raibh ach duine amháin, an gearánaí, ag éileamh go mbeadh leagan Gaeilge den gcaipéis ann.

Dar leo bheadh an chostas a bheadh ar leagan Ghaeilge de na caipéisí a chur ar fáil, €156,000, iomarcach nuair ná raibh ach duine amháin ag iarraidh na caipéisí a léamh agus daonra 480,000 faoi chúram an Chomhairle.

Is suim mhór airgid é €156,000 gan aon amhras agus más amhlaidh nach bhfuil suim ag daoine na caipéisí oifigiúla seo a léamh, bheadh ciall le seasamh an Chomhairle.

Ag caint dom ar shuimeanna mhóra airgid, votáil Comhairleoirí sa chéad dul síos go mbeadh €182,000 ar fáil d’ullmhú na pleananna forbartha áitiúla. Fán am go raibh an proiseas criochnaithe bhí costas iomlán €3,046,000 ar ullmhú na bpleananna. Mar sin mhéadaigh an chostas go géar ón am a votáil na Comhairleoirí ina leith agus an am ar chriochnaigh an phroiséas agus niorbh é costas na n-aistriúcháin Gaeilge an costas ba mhó ná baol air.

Ach is beag sásamh a thugann sin dom mar gí nach bhfuil an Ghaeilge chomh costasach sa mhór scála, is é an cur amú airgid ar rud nach bhfuil aon tairbhe ann don bpobal Gaeilge a chuireann as dom.

An mó leabhar Gaeilge a mheallfadh daoine i dtreo leitheoireacht na Gaeilge a mhaoineodh €156,000? An mó iris? An mó clár ráidió?

Tá’s agam agus mé im eagarthóir ar nuachtán laethúil Ghaeilge fadó gur ionann €156,000 agus nach mór an deontas iomlán bliantúil an fhoilseacháin. B’shin 250 eagrán de nuachtán tablóideach a bhí léitheoireacht de bhreis is 1,000 in aghaidh an eagráin aige.

Creidim go bhfuair an cháin-íocóir luach a chuid airgid as an deontas sin - ní féidir liom an rud céanna a rá faoin €156,000 a chosain na caipéisí aistrithe úd.

Níl a fhios agam cad é an chostas a bheadh ar an ndréacht phlean forbartha a aistriú - ach bhí seacht imleabhar ann agus ansan seacht imleabhar d’fhreagraí ón gComhairle ar aighneachtaí ón bpobal.

Bhí níos mó ná leagán amháin den ndréacht phlean i gceist. Is é mo mheas go gcosnódh sé dúbailt nó níos mó den €156,000.

Is é an rud ná go gcaithfear an Ghaeilge a chur san áireamh sa phroiséas seo ar shlí éigean ach caithfear slí níos cliste a fháil chun sin a dhéanamh. Ní luíonn sé le ciall go mbeimís ag gabháil leis an gcur chuige céanna ach ag súil le torthaí éagsúla. Dá mhéid aistriúcháin a dhéantar ar chaipéisí oifigiúla níl toradh air ach go gcothaíonn sé naimhdeas don teanga. Ní spreagann sé éinne í a léamh ná a fhoghlaim.

Ach is cosúil go bhfuilimíd snadhmtha i bhfainne fí agus go mbeimíd de shíor cráite le caipéisí Ghaeilge nach mbeidh aon suim againn iad a léamh.