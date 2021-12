Is fiú éisteacht leis an amhrán nua ó Imlé

DÁ mbeifeá ag lorg amhráin Gaeilge ar ardáin ar nós Spotify, cheapfá go mbeifeá tamall ag cuardach.

Ach ní sin mar atá a thuilleadh. Tá níos mó ceoltóirí agus amhránaithe anois ag scríobh agus ag cumadh amhráin as Gaeilge.

An ceann is déanaí a tharraing m’aird agus atáim ag éisteacht leis minic go leor ná Éad le IMLÉ.

Grúpa iad IMLÉ a chumann ceol atá comhaimseartha agus nuálach agus d’éireodh leis dá mba rud é go raibh se i dteanga ar bith eile seachas Gaeilge.

Tá amhrán nua acu ar Spotify - Éad is ainm do agus tá amhránaí iontach ó Chonamara, bean óg darbh ainm Róisín Seoighe ag canadh ina dteannta ar an rian seo.

Is ar éigean go bhfuil sé a sheinnt ar an staisiún raidió - seachas RTÉ RnaG - go fóill.

Ach tá sé ráite agam leat cá bhfuil sé - téir á chuardach agus bains ult as.