Ag ceiliúradh 50 bliain an Ráidió

Máire 'Máiní' Bn Uí Ghearailt, iníon Phádraig Mac Suibhne 'An Suibhneach Meann', duine de bhunaitheoirí na Dámhscoile, ag aithris a dhán iomráiteach, An Peidhleacán, a bhuaigh go leor duaiseanna ag An Oireachtas.

Seán Ó Liatháin - úinéir is bunaitheoir Mid Cork Pallets - agus é ag trácht ar na laethannta luatha agus é ag obair mar thuairisceoir spóirt do RnaG ar Mhullach an Ois na blianta fada ó shin.

NÍ minic a thaithím tigh tabhairne i lár lae oibre ach fuaireas an glaoch an tseachtain seo cháite agus seo mé i mBarr a’Chuma chun bheith páirteach in ocáid spéisíalta chun ceiliúradh a dhéanamh ar Ráidió na Gaeltachta bheith ag craoladh ar feadh leathchéad bliain.

Eagrán ar leith den Saol ó Dheas a bhí ann agus cé go raibh sé ag ceiliúradh an ceangal idir Múscraí agus an Ráidió, bhí sé á chraoladh ó Chontae Chiarraí, rud a chuir laithreoir an chláir, Helen Ní Shé, i gcumhne dhúinn go ceanúil mar a dhéanfadh cara.

Ar ndóigh dá mbeadh feachtas ann chun reifreann teorainn a bheith ann bheadh móramh mhór i measc pobal Mhúscraí chun Barr a’Chuma a chuir faoinár mbrát - cé go mbeadh muintir Uí Chríodáin ag iarraidh brat Chiarraí a iompar i gcónaí!

Ceiliúradh a bhí sa chlár agus bhí go leor amhráin agus ceol ann chun sin a chur in iúl. Thug Seán Ó Liatháin agus Mícheál Ó Ceallaigh sinn siar ar bhóithrín na smaointe sinn agus iad ag tabhairt chun cuimhne nuair a thosnaigh Ráidió na Gaeltachta ag craoladh ó bharr Mhullach an Ois. Sna laethannta sin bhíodh Seán ag solathar tuairiscí spóirt don Ráidió. Bhíodh Mícheál, a raibh ina mhúinteoir agam féin i Scoil Chúil Aodha, ag tuairisciú é féin ar uairibh don Ráidió agus gan amhras ba chraoltóir iomráiteach a dhearthar, Tomás, leis an Ráidió. Leagan RnaG de David Hanley agus é ag cur ‘Adhmhaidin’ i láthair!

Bhíos féin ag caint ar m’athair Dónal Ó Liatháin a chum filíocht faoi ocaidí áitiúla, pósadh Pheadair agus Geraldine Ó Riada mar shampla!, agus dár liom féin ba tuairisceoir eisean freisin cé gur filíocht a chum sé!

Bhí amhráin ann gan amhras agus lúibín á chanadh ag Eoiní Maidhcí Ó Suilleabháin in éineacht lena mhac siúd, Eoin Ó Suilleabháin. Bhí mac Eoin, Tadhg, 3 1/2, ag tabhairt cabhair doibh. Glúin eile d’amhránaithe iomráiteacha ón gclann sin!

Bhí amhránaithe agus ceoltóirí óga eile ann freisin - Danielle Ní Chéilleachair, Ellen de Búrca agus Seán Ó Suilleabháin, triúr amhránaí den scoth atá duaiseanna buaite acu ag An tOireachtas agus ag an Fleadh Cheoil. Bhí cúpla port den scoth ónár gcomharsain ó Dhoire’n Chuilinn, Diarmuid agus Éamon Ó Meachair.

Cuireadh críoch leis an gcibeal i mBarr a’Chuma agus Scoil Bharr d’Ínse á gcanadh ag slua d’amhránaithe na h-áite.

Chum m’athair dán faoin ráidío agus é fiche bliain ar an aer. Seo é thíos.

Ráidió na Gaeltachta

le Dónal Ó Liatháin.

“Tá leipreacháin i lios i gcéin,

Tugann domsa solás croí, T

áid ann le 20 bliain i réim,

Ag snámh ar thonntaibh beaga aeir,

Ar ghaethe gréine ag marcaíocht.

Bíd ann de shíor i mbun a ngnó

Ó mhaidin go dubh-oíche

Ag daileadh deismireacht is ceol,

Mar a dheinidís na draoithe,

Ag spreagadh foinsí na samhlaíochta.

Nuair a bhrúimse cnáipe, léimeann siad

Go h-aibidh dom chun gnímh

I nGaeluinn bhinn friotal na bhFiann

Saoitheach glé d’ár gcéim le cian

Is ba bhocht ár gcás ‘na dhith.

Tá púitse ‘ca den ór bhuí lán

A dháileann siad ar shaoithe

Ar mhaistrí fidil is feadóg stáin

A dhéanann ceol don rinnce

‘S a ghiorraíonn faid na slí dúinn.

Ó am go ham tarlaíonn dom fein

Go mbím ann mar ghlór ar fán

Seolaim fén dhein ar thonnta an aeir

Ar phúa ar seachrán

Ag ceadal liom gan áird.