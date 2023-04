Conradh na Gaeilge ag SEASamh an fhóid!

Thug an clár faoi Bhreandán Ó Beaglaoich, a chur a theach ar rothaí chun rialacha pleanála a sheachaint, an deacracht atá ag pobal na Gaeltachta cead pleanála a fháil ós comhair an phobail.

BHÍ cruinnithe ar bun i mBaile Átha Cliath an tseachtain seo idir ghníomhaithe Ghaeilge is Ghaeltachta agus polaiteoirí agus súil chun tosaigh á thabhairt ag Conradh na Gaeilge ar an mBuiséad a bheidh á fhógairt ag deireadh na míosa.

Bhí tacaíocht na bpolaiteoirí á lorg le cinntiú go bhfaighfidh an Ghaeilge agus an Ghaeltacht cothrom na féinne i gCáinaisnéis 2023. Pléifear cúrsaí oideachais agus tithíocht sa Ghaeltacht leo chomh maith.

Dúirt Paula Melvin, Uachtarán Chonradh na Gaeilge: “Cé go n-aithníonn muid an maoiniú breise a tugadh don Ghaeilge agus don Ghaeltacht ó 2019 i leith, is gá gníomhartha faoi leith a ghlacadh chun spreagadh agus cothromaíocht a thabhairt don Ghaeilge agus don Ghaeltacht, go háirithe i gcomhthéacs an mhaoinithe a cuireadh ar fáil d’earnálacha eile le blianta beaga anuas.”

“Pléifear ár n-éilimh le haghaidh €24.7 milliúin breise le hinfheistiú sa Ghaeilge agus sa Ghaeltacht leis na polaiteoirí sa chéad dhá lá eile mar chuid de #SEAS22.

“Bheadh cuid mhaith den infheistiú seo le caitheamh ar thionscadail a chruthódh fostaíocht sa Ghaeltacht agus a chuirfeadh áiseanna agus deiseanna úsáide Gaeilge ar fáil don phobal fud fad na tíre.”

Agus é ag caint roimh na gcrunnithe, dúirt Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge: go dtápófaí an deis tacaíocht na bpolaiteoirí a lorg do dhá ábhar eile atá thar a bheith tábhachtach do thodhchaí na Gaeilge agus na Gaeltachta.

“Sa chéad dul síos, labhrófar faoin ghá le Polasaí don Ghaeilge sa Chóras Oideachais ón Réamhscoil go dtí an 3ú Leibhéal a bheith curtha le chéile ag an Rialtas gan a thuilleadh moille.

“Gheall Fianna Fáil & An Comhaontas Glas an polasaí seo san olltoghchán agus tá tagairt ann dó sa Chlár Rialtais reatha ach níl an Rialtas ag feidhmiú ar an mórpholasaí seo - a mhalairt atá fíor agus tá comharthaí ann anois go bhfuil an teanga á lagú sa chóras.

“Ní ghá ach féachaint ar an gcinneadh a glacadh le Páipéar a 1 don Ghaeilge san Ardteist a bhogadh go deireadh bhliain a 5.

“De réir eolais faighte ag an gConradh, faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, léirigh an Coimisiúin Scrúdaithe Stáit imní mhór faoi na himpleachtaí tromchúiseacha a bheadh ann d’oideachas na ndaltaí, buachaillí go háirithe. Freisin, de réir anailíse a rinne Tuairisc, táimid ar an eolas anois nach ndearna 22% de dhaltaí na hArdteiste aon scrúdú Gaeilge i mbliana.

“Níl aon phlean nó polasaí ag an Rialtas le plé leis an teanga go comhtháite sa chóras. Is gá sin a réiteach anois.”

Dúirt Julian freisin go mbeadh áird á dhíriú freisin ar an ndeacracht atá ag munintir na Gaeltachta cead pleanála a fháil sa Ghaeltacht, fadhb a soilsíodh le déanaí i gclár teilifíse faoin gceoltóir Breandán Ó Beaglaoich a craoladh ar RTÉ coicís ó shin.

“Caithfear an fhadhb seo a réiteach mar ábhar práinne, go háirithe don aos óg Gaeltachta ag iarraidh cur fúthu sa bhaile. Beimid ag lorg tacaíocht na bpolaiteoirí don Pholasaí Náisiúnta Tithíochta don Ghaeltacht curtha le chéile ag an gConradh, le tacaíocht ó 10 gComharchumann Gaeltachta & 9 gCoiste Pleanála Teanga, le moltaí ann ar conas gur féidir na fadhbanna pleanála tithíochta a réiteach.”