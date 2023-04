Caint iar- Oireachtais

Caoimhe Ní Mhaolchiaráin and Aoibhínn Ní Dhonnchú ó Scoil Chúil Aodha/Barr dÍnse a bhuaigh an tríú áit lena bpíosa iontach sa Chomórtais Lúibiní Fé 15 in Oireachtas na Samhna i gCill Áirne.

TÁ an tOireachtas thart ar feadh bliain eile agus tá go leor daoine fós beo ar an atmaisféar a chothaigh na laethannta úd ar bhruach Loch Léin i gCill Áirne.

Tar éis na féile, tá go leor cur agus cúiteamh tar éis bheith ann mar gheall ar na comórtais agus cad a thárla.

Mar a dúirt mé roimhe, d’éirigh go geal le go leor iomaitheoirí sna comórtais éagsúla. D’éirigh thar barr le na h-iomaitheoirí óga sna comórtais agallaimh beirte, lúibíní agus amhránaíocht ar an sean nós.

Tá plé le déanamh áfach mar gheall ar na comórtais do dhaoine fásta agus is gá aghaidh a thabhairt ar ullmhú mar is ceart dos na comórtais sin don bhliain seo chughainn.

Ní h-é ná raibh torthaí maithe ag leithéidí Seosamh Ó Críodáin, Eibhlín Ní Lionáird agus Siobhán Ní Mhuimhneacháin, Méádhbh Ní Chonaill agus roinnt eile.

Cé gur chuaigh Corn Uí Riada go Conamara, agus ní fhéadfadh aon argóint bheith ag éinne faoi sin, ní raibh daoine chomh sásta céanna leis an méid a thárla i gcomórtais eile.

Is i Múscraí a fuineadh is a fáisceadh traidisiún na n-agallamh beirte agus na lúibíní agus seans go bhfuil tuiscint ar sin caillte ag lucht eagraithe an Oireachtais.

Agallamh nó diospóireacht é an agallamh nó an luibín a tharlaíonn idir beirt agus is ar éigean go mbionn prapaí ag baint leis. Ní sceits atá ann - tá an béim ar an fhilíocht, an ghliceas, imeartas focal agus ciall agus brí an plé.

Is cinnte go n-athraíonn traidisiún ach tá an oiread athruithe feicthe sna h-agallaimh is na lúibíní le blianta beaga nach féidir an traidisiún a aithint ann. Dá dtarlódh a leithéid le comórtas amhránaíochta ar an sean nós, bheadh sé ina raic cheart fán am seo le cláracha raidió agus eile déanta faoi!