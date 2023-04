An tOireachtas ar ais i gCill Áirne

Máire Ní Chéilleachair an iomaitheoir dheireannach ó Mhúscraí a bhuaigh Corn Uí Riada i 2018. An mbeidh sí sa reicneáil arís nuair a fhillfidh Oireachtas na Samhna ar Chill Áirne ag tús mí na Samhna.

Nó tabhair dúinn Oireachtas na Samhna bheith ar ais arís in ard a réime. Tá sé deacair a chreidiúint go raibh sé trí bliana ó tionóladh mór fhéile na nGael go deireannach. Ach tá’s againn cad a thárla idir an dhá linn, nach bhfuil!

In Ostáin an Glen Eagle agus an Brehon a bheidh gabhair na gcainteoirí Gaeilge á rostadh - agus ina measc siúd beidh plúr na talainne, amhránaithe, ceoltóir, scéalaithe, lúibíneoirí is agallóírí beirte agus gach cineál ainniseoir ar féidir leat a shamhlú.

Tá na dátaí socruithe don Oireachtas - is iad sin Samhain 2-6 - ach dáta níos práinní chun áird a thabhairt air ná Déardaoin seo chughainn, Meán Fómhair 15.

Is é sin an dáta deireannach d’iontrálacha dos na comórtais éagsúla, comórtais ardáin do dhaoine óga agus do dhaoine fásta.

Gan amhras, is beag suime a bhionn ag an slua a chruinníonn i mbearanna na n-ostán sna comórtais mar is mó acu an fhéile mar ocáid comhluadair agus ólacháin ná ocáid chultúrtha.

Ní thógfainn orthu é mar gheall ar an méid a thárla le blianta beaga anuas - nó an méid nár thárla. Ach sin scéal eile.

Ach is dócha go bhfuil sé thar am go mbeadh crut nua ar an bhféile seo le go mbeadh níos mó béime ar an méid a tharlaíonn ar an ardán seachas go mbeadh an chaint go léir ar na sluaite sna tabháirní.

Rud eile a chabhródh, dár liom, go mbeadh Oireachtas réigiúnda i ngach ceantar Gaeltachta chun deis a thabhairt do dhaoine sna Gaeltachtaí agus sna ceantair Ghaeilge blaiseadh a fháil ar chomórtais i réamh bhabhta.

Tá An tOireachtas linn ar feadh na mblianta fada ach tá sé thar am go dtosnódh éabhlóid chun a chinntiú go mbeidh sé linn ar feadh na blianta fada atá le teacht. É bheith ann agus é faoi bhlath.