Oíche mhór cheiliúrtha na Mumhan ag RTÉ RnaG i mBaile Mhúirne

Jackie Daly and Eimhear Flannery ar stáitse ag ceolchoirm Oíche san Abbey chun 50 bliain de chraoladh RTÉ Raidió na Gaeltachta a cheiliúradh ag an deireadh seachtaine.

Bhailigh na sluaite ó phobail Ghaeltachta agus Gaelacha na Mumhan i mBaile Mhúirne ag an deireadh seachtaine chun ceiliúradh a dhéanamh ar an méid suntasach atá déanta ag RTÉ Ráidió na Gaeltachta i measc an phobail sa chúige ó bunaíodh an staisiún bliain agus leathchéad ó shin.

B’é an Oíche San Abbey, s’é sin Ostán Ghobnatan Baile Mhúirne, an bhailchríoch ar sraith de cheolchoirmeacha a thosnaigh anuraidh, cothrom leathchéad bliain ó thosnaigh RTÉ RnaG ag craoladh den chéad uair ar Dhomhnach Cásca 1972. Sa chéad cheolchoirm, a raibh dírithe ar an dtír ar fad, bhí cuid mhór de réaltaí na tíre ar nós Altan, Iarla Ó Lionáird is an amhránaí Gaeltachta Seán Monahan a thuill cáil leis an amhrán. An Dreoilín.

Bhí an bhéim ar cheol, amhránaíocht is filíocht na Mumhan ag ocáid na hAoine san Abbey i mBaile Mhúirne. Sna seachtainí roimhe seo bhí ocáidí i gCois Fharraige do phobail Ghaeltachta Chonnacht agus na Mí agus i nGort a’Choirce i dTír Chonaill do phobail Ghaeltachta an Tuaiscirt.

Bhí idir oirfidigh óga agus níos óige ar an ardán ós na Déise, ó Mhúscraí agus ó Chiarraí ar an ardán agus ó go leor áiteanna eile ar fuaid Chúige Mumhan chun a bheith pairteach i gceiliúradh a léirigh an ceangal laidir idir RTÉ Ráidió na Gaeltachta an Deiscirt agus na pobail Gaelacha ar fuaid an Chúige.

Sláine Ní Chathaláin, amhránaí agus craoltóir, a chuir tús leis an ocáid, a raibh á chraoladh beo ar RTÉ RnaG trath go mbionn an ceoltóir áitiúil Peadar Ó Riada ag cur i láthair a chlár seachtainiúil Cuireadh Chun Ceoil, agus í ag cur fáilte roimh an slua de thart ar 300 duine a bhailligh isteach i halla ocáide an ostáin,

Banna ceoil óg áitiúil, Baois, abea an chéad buíon ar an ardán le cóiriú a chum siad féin, Lúcháir, cóiriú de phoirt agus amhráin a raibh i dtiúin go mór le spiorad na h-ocáide. Agus lean an oíche leis an spiorad lúcháireach céanna le plúr na gceoltóirí agus na n-amhránaithe, leithéidí Matt Cranitch agus Jackie Daly in éineacht le Caoimhe agus Eimhear Flannery, Paidí Mhárthain Mac Gearailt agus Muintir Mheachair.

Mír amháin a chuaigh i bhfeidhm go mór ar an slua a raibh i láthair ar an oíche abea an cur i láthair ó chliar ‘Tuairín Dubh’, ceoldhráma faoi eachtra a thárla sa bhaile fearainn i mBéal Átha’n Ghaorthaidh le linn Cogadh na Saoirse, le h-amhráin agus ceol nua-chumtha ag Seán Óg Ó Duinnín.

Bhí trí chór ar an ardán le linn na h-oíche, ina measc Cór Ban Chúil Aodha ag canadh cóiriú ceolmhar a chum Peaddar Ó Riada de mharbhna Eibhlín Dubh Ní Chonaill faoi mharú a fear, Caoineadh Airt Uí Laoghaire. Maraíodh Art i gCarraig an Ime láimh le Sráid a’Mhuilinn ar Bealtaine 4, 1773, 250 bliain ó shin cothrom na seachtaine seo 250 bliain ó shin. Bhí Cór Chúil Aodha, a chan ag an chéad aifreann a craoladh ar RTÉ RnaG i 1973, ar an ardán freisin agus chuir Cór Fear na Déise deireadh leis an oíche.

Lean an ceol go maidin san ostán agus i dtabhairní eile san áit le grúpaí ar nós Méabh Ní Bheaglaoich agus a dearthar Eoin is cáirde. Murach bás a n-athair, Seamus, i mí Eanáir, is cinnte go mbeadh seiean ar an ardán an oíche mhór seo.