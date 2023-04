Cúl á thabhairt ag CLG don Ghaeilge?

SARA dtéim níos faide, ba mhaith liom a mbua i gCluiche Ceannais na hÉireann a thréaslú le peileadóirí Chiarraí! Thug siad sár thaispeántas ar an lá agus cé go bhfuil moladh tuillte ag an laoch, David Clifford, creidim féin gurb é cosaint tréan na foirne a thug an Ríocht suas chéimeanna Ardán Uí Ogáin.

Agus ba bhreá an oráid Gaeilge captaen na foirne, Seán Ó Sé, agus é ag glacadh leis an gcorn. Maith thú Seán.

Glór le Seán Ó Sé eile a bhí le clos nuair a seideadh an feadóg deiridh. Seán an amhránaí agus é ag canadh ‘An Poc ar Buile’. De ghnath bionn ‘The Rose of Tralee’ á chanadh ar an gcóras nuair a bhuann Ciarraí agus bhí sé go deas go raibh amhrán Gaeilge a chum file ó Ghaeltacht Mhúscraí le clos ar an gcóras ag deireadh na h-imeartha.

Rud amháin a thugas faoi ndeara ná go raibh na ticéid, a bhíodh go h-iomlán as Gaeilge, iompaithe go Béarla, don gcluiche Dé Domhnaigh.

Is tuar aisteach é sin ar Chumann Lúthchleas Gael. Dream is ea sinn a thaithníonn an teanga linn ach tá dream ag barr an eagrais atá beag bheann ar na nithe seo. Beidh orm fánúint go mbeidh Corcaigh sa bhabhta ceannais le feiscint.