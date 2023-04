Corn an Aire sa bhaile i Múscraí

BHÍ Comórtas Peile na Gaeltachta ar siúl i Leitir Móir i gceantar na nOileán i gConamara ag an deireadh seachtaine agus is cinnte go raibh áthas ar dhaoine go raibh ceann de mhór fhéilí na Gaeltachta ag filleadh tar éis easnamh de trí bliana.

Is cineál de ‘World Cup’ na Gaeltachta é an chomórtas sa mhéid is go dtugann sé cumainn ó gach Gaeltacht le chéile ar feadh tréimhse ama gairid - deireadh seachtaine saoire na Cincíse - agus bíonn go leor iomaíocht is spórt ar pháirc an imeartha agus sa phobal maguaird.

Sna blianta fadó bhíodh Naomh Abán, mo chumann féin, ina rithe ar an gcomórtas agus, go fóill, tá níos mó craobhacha buaite i mBaile Mhúirne ná aon chumann eile. Ach i mbliana is ag ár gcomharsain i Múscraí, Béal Átha’n Ghaorthaidh.

Pé áit i Múscraí a bheidh Corn an Aire go ceann bliana, is mór an chúis áthais go bhfuil sé sa bhaile sa Ghaeltacht seo.

Béal Átha is Múscraí abú!