Cill na Martra faoi bhrón ach dóchasach tar éis na Nollag

An Colún Corcaíoch

IOMANN isea ‘Ag Críost an Síol’ a chantar go minic ag sochraidí agus tá brí le sin. Tá an iomann, a chuir Seán Ó Riada ceol leis, á chanadh deirtear liom i gcónaí, áit éigean ar fuaid na cruinne.

Ceann des na línte ann isea ‘ní bás ach athfhás’ agus rith sin liom agus mé ag tabhairt chun cuimhne beirt laoch ó Chill na Martra a cailleadh le déanaí.

Ní raibh Dáithí Mac Suibhne, a cailleadh seachtain roimh na Nollag, agus Máire Uí Thuama, a fuair bás cúpla lá ina dhiaidh, ar fónamh le tamall agus ba mhéala mór a mbás dá muintir agus dá gcáirde.

Chomh fada agus gur cuimhin liomsa bhí Dáithí agus Máire chun tosaigh ag cur na Gaeilge chun cinn i gCill na Martra agus ar chúl gach rud fónta sa sraid bhaile sin.

Múinteoir abea Dáithí agus bhí sé ina phríomhoide ar feadh breis is scór bliain. Ba peileadóir den scoth a d’imir do Chill na Martra lena linn agus bhí sé ina cheannródaí ag tabhairt ríomhairí agus teicneolaíocht na faisnéise go dtí Scoil Lactaín Naofa.

Anuas ar sin bhí suim ar leith aige i stair an cheantair agus ba bhall é de Dháimh Staire Acadamh Fódhla a bhíonn ag plé le cúrsaí ársa agus stair nach túbhfuil chomh ársa. Agus é ag obair i bpáirt lena dhearthar, Seán, griangrafadóir den scoth i Maigh Chromtha, chuir sé leabhar le chéile faoi shuíomhanna stairiúla sa cheantar. B’fhiú go mór an leabhar ‘Slí na Staire’ a fháil agus a léamh agus tú ar chamchuairt timpeall Mhúscraí.

An fhaid is atá cuimhne agamsa ar Chill na Martra, b’í Máire Uí Thuama tús agus deireadh gach scéal a bhain leis an nGaeilge ann - idir cúrsaí ranganna Gaeilge nó an Naíonra áitiúil nó cúrsaí dramaíochta agus, gan amhras, b’í a stiuraigh Daonscoil an Fhómhair, ocáid álainn a bhíonn ar siúl i nGugán Barra gach Fómhar.

Bhí Máire lárnach - agus gan amhras bhí Dáithí i lár an aonaigh chomh maith - i gCoiste Forbartha Chill na Martra.

D’fhéadfaí leathnaigh a líonadh ag moladh na beirte seo ach is é an omós is fearr ná go bhfuil glúin nua sa sráid bhaile anois agus iad ag iarraidh Cill na Martra a chur chun cinn agus a fhorbairt. Bhí cruinniú poiblí ann ag tús na seachtaine chun an spiorad pobail a bhí go smior i Máire agus Dáithí a athmhúscailt arís tús na h-athbliana

Suaimhneas síoraí d’anamacha Dháithí agus Mháire agus gach rath ar an obair i gCill na Martra! Mar a deir an iomann, ní bás ach athfhás.