Béile blasta in Óstán Ghuagán Barra ar bhruach na locha

Tá an buntáiste againn i gContae Chorcaí gur féidir dul in áit éigean eile sa chontae agus tá sé deacair gan samhlú nach bhfuil tú i dtír éigean eile ar fad, áit draoichtúil amach is amach.

Tá Guagán Barra ar leic an dorais againn anseo i Múscraí agus is fíor a rá gurb é ceann des na h-áiteanna is deise sa tír. Tá sé deacair a chreidiúint go raibh sé i gceist ag comhlacht fuinnimhe muilte gaoithe a chuir ar na fánaí ar na sléibhte timpeall an loch.

Tá an tromluí sin thart anois agus is maith an rud é sin cé go bhfuil go leor feirmeacha gaoithe anseo i Múscraí go fóill - ach sin scéal do lá eile.

Trathnóna Dé Domhnaigh nuair a thugamar cuairt ar Ghuagán, bhí go leor cuairteoirí ann romhainn agus ba dheacair gan a bheith dhraíocht ag áilleacht agus naofacht na h-áite.

Tá Stáisiúin na Croise amuigh fén aer lasmuigh den earagal álainn cois locha agus ansan istigh tá leacht cuimhneacháin don tAthair Pádraig Ó Muirthille, fear a raibh bainteach leis an iarracht chun scrín ceart omóis a chuir in áit i nGuagán breis is 120 bliain ó shin.

Fanann an suaimhneas a bhfaightear cois locha leat san ostán iomráiteach, Ostán Ghuagán Barra, atá á reachtáil ag muintir Luasa ó shin.

Istigh sa bhear, bhí deoch againn, Fuiscí Iarthar Chorcaí agus Beoir Sinséir, sara shuíomar chun boird.

Agus sinn suite in aice na fuinneoige sa seomra bídh, seomra geal agus slua deas istigh.

Bhí togha an bhídh is rogha an dí leagtha romhainn agus gach rud a fuaireamar - sailéad iarthar Chorcaí le cáis agus bagún do mo bhean agus croicéadaí chorizo ón nGoibín i gCairbre dom féin - bhí sé fíor bhlasta. Bhí turcaí mall rósta ó Mhúscraí agam féin don bpríomh chúrsa agus liamhas deataithe is búiste Nollaigeach in éineacht leis agus iasc aici féin. Bhí mo bhéile go gleoite agus go leor in éineacht leis, cabaiste, cairéadaí agus meacáin bána rósta in éineacht le sceallóga is prataí dauphinoise dom féin. Bhí sé go gleoite ar fad. Anuas ar sin bhí uachtar reoite sú talún, cnó coille agus seacláid bhán agam féin, uachtar reoite déanta i dTiobrad Árainn agus an Creme Brulée aici féin.

Ní minic a bhíonn mílseog agam - ach b’fhiú costas an pheaca é seo.

Chuir foireann an ostáin go mór leis an eispearas!

Béimíd ar ais gan aon amhras!