Slán le laoch Naomh Abán

Colún Corcaíoch

CÉ go raibh spéir glan ós cionn na tíre ag an deireadh seachtaine, bhí scamall dubh sa chomharsanacht i Múscraí mar gur tháinig an scéal go raibh duine de laochra an dhúichí, Diarmuid Mac Carthaigh, imithe ar shlí na fírinne.

Bhí aithne ar Dhiarmuid toisc an gnó rathúil a bhí aige agus a bhean, Breda, sa chearnóg i Maigh Chromtha ag díol togha na nglasraí is na dtorthaí ar feadh na mblianta. Buaileadh breoite anuraidh é agus d’éirigh siad as an ghnó.

Bhí aithne mhaith ag muintir Bhaile Mhúirne is lucht CLG Chorcaí air mar gheall ar a fheabhas ar phairc an imeartha mar thosach is mar chaptaen. Fíor laoch.

Suaimhneas síoraí do!