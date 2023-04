Tús le ranganna go luath i Múscraí

An Colún Corcaíoch

Bhí sí i dteannta a comhleacaí, Caroline Nolan, bainisteoir an Chomharchumainn, ag an aonach gnó agus pobail ag Oireachtas na Samhna le déanaí agus an tseachtain seo tá sí ag caint ar na ranganna Gaeilge a bheidh ag tosnú an tseachtain seo chughainn timpeall ar Mhúscraí.

Más taobh amuigh de Mhúscraí atá tú, tá rang ar líne á reachtáil ag Rachel Ní Riada agus gheobhaidh tú togha na Gaoluinne ó Rachel tríd Zoom.

Táim féin ag múineadh ranga do ghlan tosnaitheoirí agus beidh tús á chur leis in Ionad Óige Chúil Aodha an tseachtain seo chugainn. Breis eolais ó Eibhlín: 087 091 4719