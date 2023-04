Trathnóna geal i mBéal na Bláth

CHUAIGH mé go Béal na Bláth don gcéad uair le freastal ar an gcomóradh le h-aghaidh Mícheál Ó Coileáin, comóradh an chéid ó maraíodh é ar an láthair céanna ar an dteorainn idir iarthar Chorcaí agus lár an chontae.

Ocáid sollúnta a raibh ann - ach bhí blaise den gceiliúradh san aer mar gheall go bhfuil an oiread san bainte amach ag an stát ó shin. Anois tá go leor fós le baint amach d’aisling Uí Choileáin, athaontú na tíre san áireamh, ach is iontach go bhfuil daonláthas nach bhfuil creachta go fóill ag faisistigh againn sa tír seo. Is iomaí tír ná raibh an t-adh céanna orthu agus ní fios an mhairfidh an adh in Éirinn ró fhada eile.

Ba chainteoirí Gaeilge iad tuismitheoirí Uí Choileáin agus ba Ghaeilgeoir é féin a raibh baint aige leis an gConradh.

Mar sin bhí sé tabhachtach go mbeadh cuid de chomóradh an Domhnaigh as Gaeilge. Ní mór a raibh i gceist ach bhí giotaí d’oráidí an Taoisigh agus an Tánaiste agus caint ana líofa ó Chathaoirleach an Choiste Chomórtha, an Comhairleoir Garret Kelleher.

Rinne an Choiste sin éacht i gcomhar le Comhairle Chontae Chorcaí agus rannaí rialtais chun an suíomh a ghlanadh agus athchóiriú a dhéanamh ar an gcros cuimhneacháin is an plásóg timpeall air.

An socrú ba shúntasaí a rinne an choiste ná gur íoc siad comhlacht neamhspleach, Nemeton ón Rinn mar a tharlaíonn sé chun an ocáid a thaifeadadh agus a chur ar fáil do RTÉ chun é a chraoladh ar chainéal nuachta. Infheistíocht shuntasach ag coiste deonach áitiúil.

Rud amháin nach dtabharfaidh mé moladh do ná an urraíocht a rinne Comhairle Chontae Chorcaí ar fhorlíonadh san Irish Examiner ar an gCoileánach a foilsíodh ar an Luan, Lúnasa 22. Bhí sé go h-iomlán as Béarla. Seachas sin b’fhorlíonadh ana bhreá a bhí ann réitithe go slachtmhar ag dream ‘De Paper’.

Ba léiriú dímheasa an easpa Gaeilge san fhorlíonadh ar chúlra Gaelach Uí Choileáin agus, anuas ar sin, ar an scéim teanga a shínigh siad maidir le solathar caipéisí is broisiúir oifigiúla. Mór an náire!