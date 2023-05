Titim bheag i bhfigiúirí Dhaonáirimh Mhúscraí ach an taoide á iompó

BHÍ idir dea-scéal agus droch scéal I dtorthaí Dhaonáireamh 2022, a foilsíodh an tseachtain seo, do phobal Ghaeilge agus Ghaeltachta na tíre agus do phobail Mhúscraí agus OIleán Chléire, pobail Gaeltachta Chorcaí.

Maidir le líon na gcainteoirí Gaeilge laethiúla sa Ghaeltacht, tá titim bheag ar an líon sin ón méid a bhí ann i 2016. I 2022, bhí 20,261 a dúirt gur labhair siad Gaeilge gach lá, síos ó 20,586 in 2016. Titim de 325 (1.6%) san iomlán a tharla.

Chomh fada agus a bhaineann sin le pobail Gaeltachta Chorcaí, bhí titim de scór duine i Múscraí, síos ó 836 i 2016 go 816 i 2022 titim de 2.39%. Ar Oileán Chléire, bhí cúigear chainteoir Ghaeilge laethúil níos lú ann i 2022 I gcomparáid le 2016, síos ó 35 go 31.

Cé gur údar díomá é go mbeadh aon laghdú ar líon na gcainteoirí laethúla Gaeilge, is lú I bhfad an laghdú ó 2016 go 2022 seachas an laghdú a tharla ó 2011 go 2016. Sa tréimhse sin, thit sé ó 955 cainteoir laethúil Gaeilge I 2011 go dtí 836 i 2016.

I 2019 a cuireadh tús leis an bplean teanga i Múscraí agus cé go raibh deacrachtaí ann ag an tús, tá an plean faoi lán seol anois agus go leor oibre á dhéanamh ag an Oifigeach Pleanála Teanga le Comharchumann Forbartha Mhúscraí, Eibhlín Ní Lionáird, ó ceapadh anuraidh í sa phost, tar éis gur lionamar go léir foirm an Dhaonáirimh ar Aibreán 3, 2002.

Agus é ag caint ar 7 Lá ar TG4, tar éis gur foilsíodh na torthaí, dúirt an Dr. Tadhg Ó hIfearnáin, fear a raibh ionchur nach beag aige I bPlean Teanga Ghaeltacht Mhúscraí, agus é ag caint ar an bpictiúir mhór, líon na gcainteoirí laethúla ar fuaid na tíre, figiúir a tháinig laghdú beag air freisin, laghdú níos lú ná an laghdú idir 2011 agus 2016, dúirt sé go bhféadfaí féachaint ar an laghdú ar luas an laghdaithe mar dheá scéal ann féin.

As sé cheantar is fiche pleanála teanga ar fuaid na nGaeltachtaí, bhí laghdú ar líon na gcainteoirí laethúla i deich gcinn agus méadú i sé cheantar. Bhí na méadaithe agus na laghdaithe beag den chuid is mó cé go raibh laghdú súntasach i Maigh Eo agus I gCeantar na nOIleán I gConamara, ceantair de na pobail Gaeltachta is láidre sa tír go traidisiúnta.

Táimíd ag teacht as an bpaindéim agus ag tabhairt ár n-aghaidh le dóchas ar an ndúshlán romhainn.

Tá deá chomharthaí ann. Mar shampla, tháinig méadú de 6% ar líon na ndaoine a dúirt go raibh Gaeilge acu, suas go 1,873,997 ó fhigiúir Dhaonáireamh 2016. Ach bhí titim 3% ar líon na ndaoine a thug le fios gur labhair siad í go laethúil laistigh agus taobh amuigh den gcoras oideachais. De réir na bhfigiúirí bhí 623,961 a dúirt gur labhair siad Gaeilge gach lá, sin 33% den líon daoine a dúirt go raibh Gaeilge acu, síos ó 36% I 2016.

Tugann na figiúirí le fios go ndúirt 427,887 den 1,873,997 a dhearbhaigh go raibh Gaeilge nach labhrann siad an teanga in aon chorr. Is ionann sin agus duine as gach ceathrar.

Ní chiallaíonn na torthaí daonáirimh go bhfuil an Ghaeilge i mbaol bháis ach deir siad, más é an rud a theastaíonn ón Rialtas ná go mbeadh an teanga á labhairt ag níos mó daoine, agus sin é an polasaí ‘oifigiúil’ ar aon nós, ní mór tacú lei ar bhonn phraicticiúil.

Ní gá go gciallódh sin breis infheistíochta. Creidim i gcónaí gur fearr únsa ceannaireachta ó Thaoiseach nó ó Airí Rialtais ná €1m - an Ghaeilge a labhairt ag ocáid phoiblí chun rud éigean tabhachtach a rá, níos mó ná na cúpla focail.

Is iomaí slí ar féidir rudaí a fheabhsú ach, i bhfirinne, ní mór do chainteoirí Gaeilge na Gaeltachta an chúram a ghlacadh orainn féin agus níos mó Gaeilge a labhairt lenár gcáirde nach labhrann í an oiread céanna linne. Tá’s againn go dtuigeann siad í agus má labhraímid Gaeilge leo, nach bhfuil seans ann go nGaelófaí a gcuid freagraí ar ais chughainn!

Agus ná bímís chomh cruaigh orainn féin. Táimíd ag caint faoi theanga atá beo na mílte bliain, bionn thuas seal agus thíos seal agus ní ínsíonn figiúir a bhaineann le h-oíche amhin anuraidh ach cuid bheag den scéal.