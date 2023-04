Tá sé in am do litir a sheoladh go Santaí

An Colún Corcaíoch

Is iad na síóga gnóthacha atá ag obair le Tuismitheoirí na Gaeltachta a chinnteoidh go seolfar an litir ar aghaidh go Daidí na Nollag atá ag obair ar a mhíle dícheal sa Mhol Thuaidh chun na liostaí atá faighte aige go dtí seo a chomhlíonadh an oiread agus gur féidir leis.

Má sheolann tú an litir chuig Daidí na Nollag ag Tuismitheoirí na Gaeltachta, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe H91 YOR2 roimh Nollaig 6, gheobhaidh tú freagra uaidh. Is fiú go mór é sin a dhéanamh ach bí cinnte go mbeidh d’ainm agus do sheoladh ar an litir. Bhí trath ann nuair ná raibh morán Gaeilge litreacha Gaeilge ag an bhfear groi, go h-áirithe nuair a raibh An Post ag tabhairt aire dá litreacha Gaeilge, ach tá sin á chur ina cheart le cabhair Tuismitheoirí na Gaeltachta. Bualadh bos do agus bualadh bos do Santaí!