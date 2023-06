Tá gá le siombal don Ghaeltacht a aithneofar ar bhóithre na tíre

TÁ cruinniú le tionól an tseachtain seo chun plé a dhéanamh ar na feidireachtaí is na deiseanna atá ann do Mhúscraí agus an seach-bhóthar a thimpeallóidh Baile Mhúirne go luath ar tí bheith criochnaithe. Is cinnte go mbeidh deiseanna ann do ghnóanna - idir siopaí, bialanna, garáistí, óstáin is tabhairní - ach tá fadhb ann nach bhfuil áird á dhíriú air go fóill, dealraíonn sé. Is é pobal Gaeltachta Mhúscraí an chéad phobal Ghaeltachta in aon áit sa tír a bheidh seachbhóthar timpeall air mar seo agus tá gá le aitheantas cuí a thabhairt don stadas Gaeltachta atá ag an pobal. Agus é seo go léir á rá agam, táim cinnte go bhfuil Comharchumann Forbartha Mhúscraí ag féachaint ar na ceisteanna seo a bhaineann le turasóirí a mhealladh go Múscraí agus go bhfuil comharthaíocht san áireamh sa phlé sin. Creidim go laidir gur mór an buntáiste dúinn anseo i Múscraí go bhfuil stadas Gaeltachta againn - fiú is go bhfuil sé leochailleach go leor i bhfianaise thorthaí an Dhaonáirimh a foilsíodh le déanaí. Tá daoine ann a bhíonn ag taisteal an bhóthar agus, seachas an chomhartha ar thaobh an bhóthair in aice leis an Tigh Leath Shlí idir Maigh Chromtha agus Baile Mhúirne, ní bheadh a fhios acu gur ceantar Gaeltachta atá anseo. Is cinnte go bhfuil tiománaithe a bhíonn ag gabháil an slí a stopann le h-aghaidh ‘99’ i Siopa Uí Luasa (deirtear go bhfuil an cón uachtar reoite ansan ar na cinn is fearr sa chontae!) nó le h-aghaidh an teainc a líonadh sa gharaiste nó béile a bheith acu sna h-óstáin áitiúla. Agus nuair a bheidh an seach bhóthar criochnaithe agus daoine ag taisteal an sli idir Corcaigh agus Ciarraí tiocfaidh taoscán áirithe don lucht taistil anuas den seachbhóthar ar mhaithe le breosla don ngluaisteán nó uachtar reoite nó pé rud é. Ach tá go leor a leanfaidh orthu ar a dturas gan teacht ar chuairt chughainn anseo i Múscraí mura ndeinimíd iarracht chun iad a mhealladh inár dtreo. Cuid de shárú an dhúshláin ná go mbeadh an chomharthaíocht chuí ar an mbóthar faoi thiománaithe a chur ar an eolas faoi bhuanna an cheantair atá ar leataobh ach rompu ag an am chéanna. Tá go leor de mhuintir Mhúscraí tar éis bheith sa Fhrainnc agus sinn ag ceangal lenár leath-chúplaí Cheilteacha sa Bhriotáin, mar shampla, agus tá taithí againn ar an gcomharthaíocht a bhíonn le feiscint ansan chun na bailte atá romhainn, agus a mbuanna, a chur in iúl dúinne is sinn ag taisteal na mótarbhealaí. Is cuimhin liom go maith an íomhá ar an gcomhartha bóthair ar son St. Mere Eglise i Normandy de saighdiúir le paraisiút a thuirling ar dhíon an tseipéil le linn ionradh na gComhghuaillithe ar na Naitsithe ar Meitheamh 6, Bhí an comhartha seo ar an mótar bhealach agus sinn ag taisteal ó Cherbourg go dtí an Bhriotáin. Luaim sin chun a rá gur féidir go leor a chur in iúl ar chomharthaí bóithre ach an toil a bheith ann ós na h-údaráis chun sin a dhéanamh. Níl sé éasca an Ghaeltacht a chur in iúl ar chomhartha bóthair ach ní leor ‘G’ - fiú amháin más sa sean chló Gaelach ata sé - chun sin a dhéanamh. Ba cheart go mbeadh siombail aitheanta ann don Ghaeltacht a bheidh le feiscint ar gach comhartha bóthair ag dul isteach nó ag fágaint an Ghaeltacht ar fuaid na tíre. Mar atá sé tá siombail difriúla in úsáid mar go bhfuil sean chomharthaí agus comharthaí nua in úsáid - sean chomharthaí le sean lógó Údarás na Gaeltachta agus siombal náua a tháinig ón spéir de réir dealraimh. B’fhéidir go dtaithníonn sé leat, b’fheidir nach dtaithníonn sé leat ach ar chuaigh na h-údaráis i gcomhairle le pobal na Gaeltachta i Múscraí sara roghnaigh siad seo a chur ar an gcomhartha atá in aice leis an Tigh Leath Slí. Bheadh sé stuama ag leithéidí Údarás na Gaeltachta i gcomhar le dearthóirí gairmiúla rud éigean a fhorbairt chun an dúshlán seo a fhorbairt. B’fhéidir gur rud beag é ach tá tabhacht leis gan aon amhras.