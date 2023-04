Slua mór sa Mhuileann i mBaile Mhúirne le h-aghaidh seoladh leabhair le saothar ó Phroinséas Ó Ceallaigh

Tomás Ó Ceallaigh a chuir an leabhar in eagar.

Bhí slua mór i láthair ag an seoladh leabhair do 'Cois Abhainn na Druipsí,ó' sa Mhuileann i mBaile Mhúirne ag an deireadh seachtaine.

Diarmuid Ó Ceallaigh, mac an eagarthóra, ag caint ag seoladh 'Cois Abhainn an Druipsí Ó' ag seoladh an leabhair ag an deireadh seachtaine. Sa ghriangraf freisin tá Páidí Ó Lionáird a sheol an leabhar agus a raibh ag déanamh 'fear a'tí' ar an ocáid.

TRATHNÓNA Dé Sathairn is mé istigh i dtigh óil. Líne é sin ó amhrán iomráiteach a chum Dómhnall Ó Mulláin, ceann d’fhilí móra Dháimh Scoil Mhúscraí agus an trathnóna Satharn seo cháite bhí ceann eile d’fhilí móra na Dámhscoile á cheiliúradh ag seoladh leabhair sa Mhuileann i mBaile Mhúirne ag an deireadh seachtaine.

Mhair Proinséas Ó Ceallaigh saol fada cois Suláin i nGort na Tiobratan agus bhí clú air ní h-amháin as ucht a chuid filíochta agus a amhráin ach as a pháirt in Óglaigh na hÉireann a throid ar son na saoirse idir 1919 is 1922.

Tá go leor dá dhánta agus dá amhráin sa leabhar seo atá curtha in eagar ag mac Phroinnséis, Tomás Ó Ceallaigh, craoltóir a thuill clú agus cáil le RTÉ RnaG agus, ina dhiaidh sin, a raibh ina eagarthóir nuachta le Nuacht TG4 ar feadh na mblianta.

Anuas ar an mbailiúchán de shaothar Phroinnséis tá cur síos ar a shaol agus ar an saol lena linn.

Beidh cur síos níos cuimsithí ar an leabhar gleoite seo ar an leathnach seo amach anseo, tar éis go mbeidh deis agam é a léamh agus sult a bhaint as an ábhar ann.