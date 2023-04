Siobhán ag Damhsa

Is fiú suas le €25,000 an duine na damhachtáin seo do Shiobhán Ní Dhuinnín, an rinceoir a raibh ina h-ealaíontóir cónaithe san Ionad Cultúrtha anuraidh, agus Doireann Ní Ghríofa, an scríbhneoir a thuill gradaim agus clú faoina scéal mar gheall ar Eibhlín Dubh Ní Chonaill agus a grá geal, Art Ó Laoghaire.

Agus í ag bronnadh na gradaim, dúirt an tAire Martin go raibh an áthas uirthi go raibh deis aici casadh leis na h-ealaíontóirí ar a bronnadh na damhachtáin i mbliana.

“Tugann na Gradaim seo urraim do Constance de Markievicz – a bhí ina healaíontóir í féin – agus tacaíocht d’ealaíontóirí ó gach cúlra agus seánra chun saothar nua a chruthú a léiríonn ról na mban san am atá caite, go mór mór sa tréimhse a chlúdaítear i nDeich mBliana na gCuimhneachán.”

Beidh Siobhán ag cumadh saothair nua agus tá sé i gceist ag Doireann taighde a dhéanamh bunaithe ar scéalta in Oisbidéál Mheabhar Shláinte na mBan i gcathair Chorcaí.