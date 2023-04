Scannáin as Gaeilge um Nollaig ar TG4

FADÓ fadó, nuair a bhí mé óg, ní raibh aon chaint ann ar scannáin as Gaeilge bheith ar an dteilifís um Nollaig. Ach anois, le teacht TG4, tá an rogha sin ann gan amhras.

Ní h-é go bhfuil an t-uafás acu ann ach tá siad ag dul i líonmhaire, idir scannáin Ghaeilge úr dhéanta go h-iomlán nó scannáin atá dírithe ar pháistí agus atá athghuthú déanta orthu.

Beidh raidhse scannán Gaeilge do theaghlaigh i mbliana. Craolfar leagan nua Gaeilge de Abominable ar Lá Nollag, agus leagan nua Gaeilge de Hotel Transylvania ar Lá le Stiofáin. Craolfar leagan nua Gaeilge de Smurfs: The Lost Village ar Eanáir 2 agus beidh scannáin Ghaeilge eile á chraoladh thar Nollaig chomh maith.

Níl aon chinnteacht fós cén uair a chraolfar An Cailín Ciúin ar an dteilifís ach bhí dea scéala ann faoin scannán le linn na seachtaine sa mhéid gurb é an chéad scannán le fada an lá a fuair 100% ón suíomh rangaithe scannáin, Rotten Tomatoes/Trátaí Lofa.

Is mór an moladh é sin - seachas a mhalairt - mar tá sé deacair teacht slán ón léirmheastóireacht a dhéanann an suíomh sin gan píosa éigean den tráta ar d’aghaidh.

Bhí An Cailín Ciúin i measc an deich scannán is fearr i mbliana ag leirmheastóir scannáin an Irish Times, Donald Clarke. Tháinig an scannán sa seachtú áit ina rangú siúd. Ard mholadh gan amhras. Is é an t-aon scannán ón Barr 10 atá feicthe agam.

Bhí scannán Gaeilge eile sa Bharr 50 aige, Roise agus Frank. Sin scannán nach bhfuil feicthe agam go fóill agus nior mhiste liom é a fheiscint go luath.

Is cinnte go bhfuil borradh ag teacht faoi na scannáin Ghaeilge agus go leor eile acu le dáileadh de bharr feabhas na scéime, Cine 4, comhfhiontar idir TG4, Coimisiún Scannáin na hÉireann agus Údarás Craoltóireachta na hÉireann.

Seachas sin tá fuíollach scannáin ar TG4 le linn séasúr na Nollag.

Craolfar ceithre scannán gach lá linn tréimhse na Nollag, scánnáin chlasaiceacha gach maidin ag a 10am, agus am lóin.

Craolfar scannán teaghlaigh laethúil gach lá tar éis a cúig agus scannán mór na hoíche níos déanaí san oíche.

I measc na scannán mór le rá an Nollaig seo, beidh Thelma and Louise, Borat agus La La Land. Beidh an chéad chraoladh teilfíse de scannán Cine Foscadh ar Eanáir 2 agus beidh scannáin Éireannacha eile ar nós Into the West agus Sing Street á chraoladh le linn na Nollag chomh maith.

Ar Lá Nollag féin ní féidir gan féachaint ar Miracle on 34th Street. Is iad Edmund Gwenn, Maureen O’Hara agus John Payne príomhaisteoirí an scannáin seo faoi stiúir George Seaton. Iarrann bean cholscartha as Nua-Eabhrac ar sheanfhear deas gléasadh suas mar Daidí na Nollag i siopa Macy’s. Cuireann an fear an-iontas go deo uirthi nuair a deir sé léi gurb eisean go deimhin Daidí na Nollag.

Beidh a thuilleadh eolais againn faoi scannáin agus cláracha na Nollag ar TG4 an tseachtain seo chughainn. Nara fada uainn féasta na Nollag.