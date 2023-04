Rí rá ráidió ar an aer!

TÁ sé tar éis bheith ina rí rá ar na aerthonnta ó thús na seachtaine seo tar éis go bhfuair an staisiún popcheol Gaeilge, Ráidió Rí Rá, ceadúnas trí lá chun a bheith ag craoladh rianta pop agus rac agus reacaireacht as Gaeilge ar an ard mhinicíocht.

Fán am a bheidh seo á léamh agat beidh an craoladh ard mhinicíocht seo thart ach, ní gá bheith buartha, beidh deis eile ann bheith ag éisteacht le Ráidió Rí Rá ar an ard mhinicíocht nó beidh an staisiún ar ais ar na aerthonnta i mí na Márta le h-aghaidh Seachtain na Gaeilge.

An rud atá ann ná, go bhfuil deis agatsa bheith páirteach. Má tá suim agat bheith ag craoladh ar an ráidió nó b’fhéidir go dtaithníonn ceol leat, deir bainisteoir an staisiún, Emma Ní Chearúil liom, go bhfuil fáilte romhat bheith páirteach.

Téigh go dtí www.rrr.ie agus gheobhaidh tú gach eolas. Ní gá bheith buartha faoi easpa taithí ná a leithéid nó cuirfear oiliúint ort agus tá illiomad bealaí ann bheith páirteach.

Tá sé mar sprioc ag Ráidió Rí Rá bheith ar fáil go buan ar an ard mhinicíocht amach anseo.

Idir an dhá linn, áfach, tá teacht air ar rrr.ie agus is féidir leat aip a íoslódáil freisin ón idirlíon.

Nach aoibhinn bheith óg agus lán le brí - dá mbeadh Ráidió Rí Rá ann le mo linn, is cinnte go mbeinn lán sásta bheith páirteach ann gan aon agó.