Post Gaeilge ag An Post!

CREIDIM go bhfuil Gaeilge ag Daidí na Nollag. Is é sin an teachtaireacht in alt a scrígh mé do Lá Nua tamall de bhlianta ó shin de bharr ná raibh freagraí Gaeilge nó fiú dhá theangacha ag teacht ó An Mol Thuaidh ar sheirbhís a bhí á thairiscint ag An Post chun litreacha a sheoladh chuig an fear mór agus a fhreagraí a iompar ar ais chuig na páistí.

Costas an freagra a tugadh dúinn ar aon gcur chuige aon teangach sin. Sin é an freagra i gcónaí is dócha.

An tseachtain seo chonac fógra poist ó An Post - is amhlaidh go bhfuil an comhlacht leath-stáit anois ag lorg Oifigeach Gaeilge. Is fada an bóthar nach mbionn casadh air.

Beidh an duine a cheapfar sa phost seo ag An Post ag obair in Ard Oifig an Phoist ar Shráid Uí Chonaill.

Tá pacaiste tarraingteach ag gabháil leis an bpost. Pinsean, ticéad taistil ar iompar phoiblí ar chostas íseal agus go leor eile.

An rud is mó a mheallfadh mise le cur isteach ar an bpost, dá mbeinn 30 bliain níos óige, ná an láthair oibre. D’fhéadfá réabhlóid ar son na Gaeilge a chur ar siúl san áit inar thárla Éirí Amach na Cásca. Post stairiúil gan amhras.