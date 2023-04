Páirc peile nó páirc Phele i gCúil Aodha

An Colún Chorcaíoch

NÍ raibh a fhios ag Pele, an pheileadóir Bhrasaileach a bhuaigh trí Chorn Domhanda lena thír dhúchais, cad as a bhfuair sé an leas ainm úd.

Tar éis a bháis le déanaí, tháinig agallamh a rinne Jimmy Magee, trachtaire spóirt iomráiteach atá imithe uainn chomh maith, ina raibh tagairt do theoiric amháin chun solais.

De réir insint Jimmy ar an scéal, agus b’fhear maith é Jimmy chun scéal a insint, dúirt sé le Pele gur féidir go bhfaca misinéir ón dtír seo a raibh sa Bhrasail an peileadóir agus é ag imirt lena cháirde agus gur dúirt ‘Peile’ ós ard mar mholadh don imreoir óg.

Agus dúirt Pele gur féidir gur mar sin mar a thárla - ní raibh a fhios a mhalairt aige.

Dúirt Jimmy go bhfaca sé an scéal céanna á lua le Pele ina dhiaidh sin in ailt eile.

Ar aon nós, tar éis gur cailleadh Pele, dúirt ceannasaí FIFA gur cheart go n-ainmneofaí staid sacair i ngach tír ar domhan in omós don réalta is mó riamh i stair an chluiche, an réalt is mó go dti seo.

Bhuel, tá scéal agam do Gianni Infantino. Is amhlaidh go bhfuil páirc peile i ngach baile in Éirinn theana féin. Nó, más fearr leis, tá páirc Phele i ngach pobal in Éirinn!

Seo anseo taobh linn an pháirc Phele atá i gCúil Aodha agus is iomaí trathnóna Domhnaigh a chaitheas féin ag spórt ann agus mé i mo Phele Óg (i mo chuid aislingí ar aon nós).

Tá cuma galanta ar an bpáirc anois, a bhuíochas do Pheileadóirí an tSuláin, cumann sacair áitiúil atá tar éis bheith ag imirt ann le tamall de bhlianta. Gach seans go mbeidh Pele óg ag teacht chughainn ón bhfoireann seo amach anseo.