Oíche mhór do cheoltóirí Mhúscraí sa Cheolaras Náisiúnta

Ní h-amháin go mbeidh Diarmuid Ó Meachair agus Connie Ó Connell ag fáil a ngradaim as ucht gurb iad a toghadh mar Cheoltóir Óg agus mar Chumadóir na Bliana faoi sheach, ach beidh beirt ó Mhúscraí ag laithriú an coirme.

Is iad sin Páidí Ó Lionáird agus Doireann Ní Ghlacaín – agus tá’s agam gur Blea Cliathach í Doireann, ach tá cúlra laidir Mhúscraíoch aici, agus táimíd chomh bródúil aistí dá bharr.

Is amhránaí den scoth é Páidí gan amhras – dearthar le hIarla – agus is ceoltóir iontach í Doireann, iníon Paddy Glackin agus Sorcha Ní Riada, agus is de shliocht ceolmhar an beirt acusan. Agus ní miste a rá gur ceoltóirí den scoth deirfiúr Dhoireann, Siún, agus a dearthar, Mánas.

Ar aon nós tá an áthas ar gach éinne i Múscraí go bhfuil gradaim ag teacht chomh fada leis an nGaeltacht seo agus iad tuillte go maith ag Diarmuid agus ag Connie.

Is comharsan é Diarmuid agus is as Cill na Martra do Chonnie, agus cé nach bhfuil aithne mhaith agam air, táim tar éis é a fheiscint agus a chloisint ag seinnt an fhaid is atá cuimhne agam ar bheith ag dul go tithe tabhairne i Múscraí.

Is iontach an rud go bhfuil Gradaim TG4 ag tabhairt aitheantas do cheoltóir/chumadóir mar é, mar cé go bhfuil ard mheas air i gciorcail an cheoil agus go h-áitiúil, is ar éigean go bhfuil aon slí eile ann chun a chinntiú go bhfaigheadh sé an t-aitheantas cuí.

Beidh sé ina chibeal sa cheolaras ag an deireadh seachtaine nuair a théann muintir Uí Mheachair agus Muintir Uí Chonaill chomh fada leis, agus bainfear an díon den áras nuair a thosnóidh siad ag seinnt.

Agus nuair a fhilleann siad abhaile lena dtrófaithe beidh na múrtha fáilte rompu óna gcáirde is óna gcomharsain, sinne ar fad a thaithníonn a gceol linn!