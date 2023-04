Ní smaoineamh ró-dhúr Oíche Chultúir

An Colún Corcaíoch

An Staraí Mícheál Ó Tuama agus an ealaíontóir Delores Lyne ag an imeacht i Leabharlann Bhaile Mhúirne ar Oíche Chultúr. Pic: Dylan Clifford.

I mbliana, agus é fillte ina iomláine go h-áitiúil anseo i Múscraí, bhí sé i gceist agam freastal ar na h-imeachtaí ar fad ach bhí cúramaí oibre orm a chiallaigh ná rabhas sa chomharsanacht le linn na h-iarnóna agus scoraíocht Mhúscraí ar siúl san Ionad Lae i mBaile Mhúirne.

Fán am go rabhas thar nais sa bhaile, bhuail tuirse mé agus nior bhogas amach chuig na h-imeachtaí san Ionad Chultúrtha, i Seipéal Ghobnatan, an Leabharlann agus Siopa Leabhar an Ghadaí Dubh.

Mór an trua ach tá an aois ag breith orm – agus, an tseachtain seo, rug rud éigean eile greim orm ach níor thuig mé sin go dtí maidin Dé Luain. Nuair a mhúsclaíos, mhothaíos ná rabhas ar fónamh. Ní rabhas ach leathlán le na pónairí a bhí de dhith le h-aghaidh tabhairt fé seachtain oibre le fonn is la h-áthas im chroí.

Is ar éigean gur rith sé liom go bhféadfadh sé tarlú go raibh an aicíd agam – an diabhal Covid. Ach ansan agus mé ag suí chun boird agus gan fonn bricfeasta orm, thit an phingin. agus chuardaigh sa chupúrd don tastáil agus bhí ceann agus sháigh mé an baitín fada suas mo choincín.

De réir a chéile nochtaigh an tastáil a thoradh agus tháinig líne amháin suas go tapaidh, De réir mar a scruduigh mé an boiscín beag, thugas faoi ndeara scath den dara líne agus ansan, go soiléir, an dara líne.

Dochreidte! Ná rabhas tar éis an cúigiú instealladh a fháil thall i dTrá Lí beagan sa bhreis ar sheachtain roimhe.os

Ansan mhothaíos gur cheart dom mé féin a ghléasadh don lá oibre agus dul chun m’oifig tí. Rud a dheineas ach de réir a chéille, nár mhoilligh an obair agus an inchinn agus faoi am lón bhíos sínte sa leaba agus mo shrón ag sileadh ar nós sconsa ar lán oscailt.

Bhíos tar éis bheith ag Feile Bhia Mhaigh Chromtha an lá roimhe, nuair ná raibh a fhios agam go rabhas breoite, agus tháinig fear chugham ag gearán mar gheall ar mhuinteoir a rinne iarracht dán a mhúineadh dho, dán ó pheann fhile Bhaile Mhúirne, Seán Ó Riordáin. Fiabhras is ainm don dán úd agus baineann sé le seal a chaith an Riordánach i leaba oisbidéil agus é buailte leis an éitinn, tinneas a raibh i bhfad níos measa do ná mar atá an C, ovid liomsa.hroim

"Tá sléibhte na leapan mós ard…..”

Tuigim anois na línte sin faoin saol ar do dhroim is tú buailte le fiabhras, táim beo i gceantar braitlín!

Deis iontach d’aos óg na Gaeltachta

Cuireadh tús an tseachtain seo leis an tríú eagrán de Scéim Forbartha Oiliúna sna Meáin; scéim oiliúna idir TG4agus Údarás na Gaeltachta in Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh.

Is é aidhm na scéime seo tacaíocht a thabhairt do chomhlachtaí léiriúcháin san earnáil neamhspleách scileanna agus cumas fhoireann an chomhlachta a fhorbairt, agus daoine cumasacha nua a bhfuil Gaeilge acu a thabhairt ar aghaidh sationscal.

Tá TG4 agus Údarás na Gaeltachta araon taréis infheistíocht shuntasach €160,000 a dhéanamh sa scéim agus tá tacaíocht oiliúna ar fáil do na rannpháirtithe i gcomhpháirt le Gréasán na Meán Skillnet, Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh agus CREW digital. Beidh creidiúint Leibhéal 8 ar fáil i gCleachtas na Meán ag deireadh na scéime.

Triúr déag ar fad atá roghnaithe don scéim a bheidh lonnaithe i ndeich gcomhlacht ó Dhún na nGall go dtí An Rinn. Dúirt Alan Esslemont, Ard-Stiúrthóir TG4 go raibh an staisiún agus Údarás na Gaeltachta i gcomhpháirt lechéile chun an scéim seo a chur ar fáil don tríú bliain.

"D’éirigh go maith leis an scéim le dhá bhliain anuas. Tá TG4 lárnach san fhorbairt réigiúnach agus tá sé mar aidhm ag TG4 inár bhFís Tar Éis Covid earnáil na léiritheoirí neamhspleácha a threisiú agus bonn a chur faoin earnáil sna ceantair Ghaeltachta. Guím gach rath ar na rannpháirtithe i mbliana agus táim ag súil le toradh a gcuid oibre a fheiceáil ar TG4 amach anseo.”

Thug Colm Ó Coistealbha ó Údarás na Gaeltachta chun cuimhne go raibh blianta fada caite ag an aisínteacht Tá ag obair le tionscal na meán cruthaitheach.

“Is iontach an rud é go bhfuil tóir ar an scéim nuálaíoch bhríomhar seo agus go bhfuil sruth daoine cumasacha agus scileanna nua san earnáil closamhairc agus meán digiteach Gaeilge in 2022 á fhorbairt.” Dúirt Celine Curtin, Ceann Roinne Ealaíon Cruthaitheach & Meáin, Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh raibh súil le forbairtí den scoth san earnáil mar thoradh ar an obair i gcomhar dhearfach seo ar fad.”