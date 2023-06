Ní féidir na slispíní Bhaile Mhúirne a shárú!

DÁ mbeadh rogha agam ar mo bhéile dheireannach, is ar éigean nach roghnóinn ceapaire ispíní. Féasta idir dhá shlis aráin. Is beag anlann atá de dhith seachas, gan amhras, ocras.

Tá comhlacht áitiíúil anseo i nGaeltacht Mhúscraí - Bia De Roiste/De Roiste Foods - tar éis go leor dul chun cinn a dhéanamh ag soláthar earraí bricfeasta do shiopaí agus bialanna ar fuaid na tíre. Is breá liom na putóga bána a dhéanann siad - tá blas álainn leo.

An earra is déanaí atá á chur acu ar an margadh ná rud éigean ana chosúil leis an bputóg - ach gur ispín atá ann.

Ciallaíonn sin gur féidir é a ghearradh amhail is gur ispín atá ann, é a ghearradh i sliseanna.

Agus nach gleoite an ainm atá tugtha acu ar an earra nua seo - slispíní. Is é sin le rá, ispíní ar féidir iad a ghearradh ina sliseanna. .

Beidh na slispíní seo i bhfad níos áisiúla nuair a dhéanfaidh mé mo chéad ceapaire ispíní eile.

Tá simplíocht agus éifeacht ag baint leis an ainm ar an earra seo agus tá súil agam go dtéann sé i bhfeidhm ar an bpobal mar a chuaigh sé i bhfeidhm ormsa.

Tá bua ag earraí atá ainm i nGaeilge acu go seasann siad amach ar an seilf, creidim. Agus sin an rud atá gá leis nuair atá tú ag iarraidh sciar den mhargadh a aimsiú. Sin rud a d’fhoghlaim Folláin, an sár dhéantóir suibhe is a leithéid, atá imithe ar fuaid na cruinne ó Mhúscraí. Go n-éirí le De Roiste Foods agus a slispíní!