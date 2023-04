New disk of songs from departed sean nós legend Diarmuidín Ó Suilleabháin to be launched at Éigse

An Colún Corcaíoch

Beid seod ar leith á thabhairt chun solais an deireadh seachtaine seo chughainn i gCúil Aodha nuair a sheolfar dluth dhiosca nua d’amhráin Dhiarmuidín Ó Suilleabháin agus an 30ú eagrán den Éigse a eagraitear in omós an amhránaí is an chraoltóir á oscailt ina bhaile dhúchais.

A new disk of previously unreleased songs by Diarmuidín Ó Suilleabháin will be launched at the 30th edition of the annual Éigse festival in honour of the late singer and broadcast journalist when it gets underway in his native village of Cúil Aodha in the Múscraí Gaeltacht on December 2.

‘S é Seán Potts craoltóir agus piobaire aitheanta a dhéanfaidh an oscailt oifigiúil oiche Dé hAoine, Nollaig 2, Áras Éamonn Mac Suibhne.

Ina dhaidh san seolfaidh dlúth chara le Diarmuid an dlúthdhiosca “ Diarmuidín” curtha le chéile ag Coiste na hÉigse.

Beidh 20 rian ar an ndlúthdhiosca ina measc rianta le Diarmuid nach bhfuil eisithe cheana leithéidí, Cath Chéim an Fhia, Reidh Chnoc Mná Duibhe agus McAlpines Crew. Canfaidh aíonna éagsúla rianta ón ndlúthdhiosca.

Críochnóidh an oíche le seisiún ceoil sa Mhuileann.

Beidh tús luath leis na himeachtaí maidin Dé Sathairn le Siúlóid Cuimhneacháin Síle Ni Shúilleabháin (deirfiúr le Diarmuidín. Tosnóidh an siúlóid ó chlos Bárr a Chuma ar 9.30 r.n.

Beidh ocht gCeardlann ar siúl an mhaidin céanna, ó 10.00-12.30, i gColáiste Ghobnatan agus Ionad Cultútrtha Dochtúir Ó Loiungsin igh- Amhránaíocht I nGaoluinn le Lillis Ó Laoire,Amhránaíocht i mBéarla le Cathy Jordan,Fidil le Sorcha Costello, Consairtín le Mary MacNamara, Rince le hEdel Ni Churraoin,Bosca Ceoil le Diarmuid Ó Meachair, Feadóg Mhór le Brian O Loughlin agus Bouzouki le Libby McCrohan.

Tar éis lóin beidh léacht againn leis an leachtóir agus údar Dáibhí Ó Cróinin “The Songs Of Elizabeth Cronin,20 Bliain ag Fás” san Ionad Cultúrtha.

Ba chomhair go mbeadh tráthnóna brea ceoil againn ina dhiaidh san, ar dtús i mBárr a’Chuma le Muintir Mheachair agus ina dhiaidh i dTigh Tabhairne Ui Scannaill le Shane Creed agus a chairde.

Beidh ócáid mhór na deireadh seachtaine Coirmcheoil na hÉigse ar siúl in Áras Éamonn Mac Suibhne oíche Dé Sathairn. ‘Sí Doireann Ní Ghlacáin a bheidh ina Bean a Tí agus i dteannta leosan thuasluaite a bhí i bhfeighil na gceardlanna beidh Caoimhe agus Seosamh Ó Flatharta, Muintir Mheachair, Bríd Ni Mhaolchiaráin- Buaiteóir Corn Ui Riada 2022, John Kelly agus Peadar Ó Riada agus ,gan dabht, Cór Chúil Aodha.

Beidh Amhránaíocht sa Mhuileann ina dhiaidh, le Máire Ní Chéilleachair mar Bean a Tí agus beidh Seisiún Ceoil in Óstán Ghobnatan chomh maith.

Leanfaidh an Éigse ar an Domhnach agus beidh Aifreann á chraoladh beo ó Shéipéal Chúil Aodha ar RTÉ RnaG ag 11rn.

Tá tuilleadh eolais faoi imeachtaí an lae sin ar shuíomh idirlín na féile, www.eigse.ie.

Ach is leor a rá ag an bpointe seo go bhfuil an Éigse ar ais ar barr a mhaiteasa agus go mbeidh go leor amhráin agus ceol le clos cois Suláin le linn na féile.