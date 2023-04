Na laethannta deireannacha ag baint na móna?

Manchan Magan agus Peadar Ó Riada ag baint na móna lá sa phortach agus an laithreoir theilifíse ag caint faoi An Fhód Dheireannach

Grian Aibreán ag árdú,

Meitheal fear ’na leinte geal

Bainc á nglanadh

Sleain, picí agus sceanna féir i bhfearas

Allas ar dhoinne ‘s ar dheirge a ngruadh

Comh-obair, comh-oilte, comh-dhaoine.”

Ritheann na línte sin ó dhán m’athair, Dónal Ó Liatháin, liom agus mé ag tabhairt aghaidhe ar an ábhar seo, laethannta sa phortach ag baint na móna.

An dán isea ‘Imeacht’, agus tá sé ar fáil ina iomláine ach é a chuardach ar líne.

Tá baint na móna i mbéal an phobail faoi láthair de bharr go bhfuil sé fógraithe ag eite ‘Ghlas’ an Rialtais go mbeidh cosc ar dhíol na móna ó mhí Mheán an Fhómhair i mbliana.

Sin é atá sa cheann ar aon nós – ach an bhfeiceann tú a leithéid ag tarlú má leanann na h-arduithe ar phraghas an bhreosla ag dul in airde mar atá? Ní fheicimse.

Trathúil go maith, tá clár nua ar TG4 ag Manchán Magan, An Fhód Dheireannach, agus é ag tabhairt a léargas uathúil ar cheist bhainte na móna.

In eagrán na seachtaine seo, beidh sé ar Maoileann le Peadar Ó Riada agus iad ag baint móna chun a chur sa tine i dtigh an Riadaigh.

Tá mír ghairid ar líne faoin lá a chaith Manchan ag baint na móna le Peadar, agus tá an chuma ar an scéal nár chaith sé ró fhada sa phortach roimhe sin ná fiú ar an lá sin.

Nílim á cháineadh.

Corr lá a chaitheas féin ar an bportach agus mé óg, agus níor chuaigh sin i bhfeabhas morán i gcaitheamh na mblianta.

Ní duine mé don obair sleáin – bhí m’athair agus a ghlúin scilliúil a dhothain ag gabhail leis ach bhíodh ormsa, más amhlaidh gur sa phortach a chriochnaíos, an lá a chaitheamh ag crúchadh nó ag iompó na móna.

Agus is amhlaidh go mbíodh an oiread sin de ann.

Shamhlófá nach mbeifeá riamh críochnaithe leis an obair.

Seans maith go mbíodh díomá ar m’athair mar gheall ar sin – ach má bhí, níor lig sé air é liomsa, pé scéal é.

Ba bhreá liom dul siar go dtí na laethannta sin go ndúirt sé liom: “Téanam ort go dtí an phortach, agus caithfimíd an lá ann.”

Thuig seisean an rud a bhain leis – ach níor thuigeas ag an am agus is dócha gur sin bearna tuisceana a tharlaíonn idir ná glúinte go minic.

Sílim go bhfuil bearna freisin idir an dtuiscint atá ag na Glasaigh ar chúrsaí na tuaithe má tá siad ag iarraidh cosc a chur ar dhíol na móna.

Cad é an mhaith cosc a chuir ar shean duine ualach móna a baineadh ina chomharsanacht féin a cheannach nuair a chuireann sin iachaill air ualach guail a tháinig thar farraige go hÉireann a cheannach is a dhóghadh ina thine in ionad?

Cinnte is féidir rialacha a thabhairt isteach chun dualgas a chuir ar lucht bainte na móna na portaigh a chaomhnú – agus is iad is fearr a thuigeann seo.

Ach níl aon chiall ag an Rialtas a bheith ag iarraidh rialacha a chur i bhfeidhm chun astaíochtaí carbóin a laghdú ar láimh amháin ach a bhainfidh feidhmiú rialacha eile ón dtairbhe.