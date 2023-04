Máthair is iníon ar ghearrliosta

AN tseachtain seo cháite bhíos ag caint faoi Oireachtas na Gaeilge agus bhí cúis leis mar go rabhas ag fáiltiú ar ais roimh an fhéile agus é socruithe go mbeidh sé ann arís i mí na Samhna.

Seo scéal níos fearr arís faoin Oireachtas a bheidh i gCill Áirne idir Samhain 2-6.

Tá Sorcha Ní Riada, iriseoir le Nuacht TG4 agus bean gur as Cúil Aodha di ó dhúchas, ainmnithe do ghradam cumarsáide an Oireachtais, an gradam ‘Iriseoir na Bliana, agus tá a h-iníon, Doireann Ní Ghlacaín, ainmnithe do dhá ghradam.

B’ i Doireann a láithrigh an clár faisnéise Seán Ó Riada Mo Sheanathair agus tá an clár sin ainmnithe don gradam, Clár Teilifíse na Bliana, agus tá sí féin ar an ngearrliosta le h-aghaidh Per an arsa Teilifíse na Bliana. Ba mháistriúil agus ba chumasach a chuir sí ‘Seán Ó Riada Mo Sheanathair’ i láthair agus go leor taighde i gceist leis an gclár sin mar aon le h-agallaimh dúshlánach lena gaolta agus eile ach tá sí tar éis go leor cláracha eile a chur i láthair freisin - Fleadh TV agus eile ina measc.

Bronnfar na Gradaim Cumarsáide ar an oíche Chéádaoin, Samhain 2, i gCill Airne. Go n-éirí leo beirt.

Tá trí chatagóir déag (13) ar chlár na ngradam i mbliana. Is ar bhonn vóta poiblí a roghnófar Réalta Óg na Bliana. Cuirfear tús leis an vóta poiblí ar an Déardaoin, 15 Meán Fómhair 2022.

Bhíodh vóta ann fadó i measc sciar de phobal cumarsáide na Gaeilge dos na catargóirí eile go dtí gur rinne mé aighneas faoi agus anois tá painéal moltóirí a dhéanann cinneadh mar gheall ar na gradaim éagsúla - leithéidí Iriseoir Na Bliana, Colúnaí na Bliana agus eile.

Ar an droch uair ní bhfuair an colún seo ainmniúchán go fóill ach maireann an dóchas i gcónaí - an bliain seo chughainn b’fhéidir.

Tá go leor cáirde liom ar na gearrliostaí eile - leithéidí Ciarán Dunbar, Mairéad Ní Nuadháin, Alex Hijmans agus Éanna Ó Caollaí ar ghearrliosta na gcolúnaithe agus Sorcha, Cóilín Ó Neachtain agus Caoimhe Ní Laighin ar ghearrliosta na n-iriseoirí.

Oíche mór do na meáin Ghaeilge é an oíchhe seo gan amhras agus tá súil agam go mbeidh oíche thaithneamhach ag gach éinne.