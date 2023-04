Leanann bás scéal an bháis

BÍONN go leor daoine ag caint faoin nGaeilge agus, go minic, is droch scéal a bhionn á lua againn le cinniúint na teanga. Is iomaí uair atá a bás fógartha ach seo sinn ag scríobh, ag léamh agus ag labhairt na teanga agus í fós beathach.

Ní h-ionann sin agus a rá nach bhfuil an Ghaeilge faoi bhrú sna Gaeltachtaí. Níl sí i dtreis an oiread is a bhí - ach tá sí in iomaíocht le níos mó ná an Bhéarla, tá go leor teangacha eile in úsáid sna pobail Gaeltachta anois - leithéidí Polainnis, Úcráinis, Sínis agus iliomad teangacha eile.

Bhí teachtaireacht dóchasach ag Ronán Mac an Iomaire, stiurthóir de chuid Údarás na Gaeltachta, agus é ag labhairt ag comhdháil Gaeloideachas an tseachtain seo cháite.

Ach thagair sé ar dtúis don méid éadóchais a bhionn inár léargas ar an dteanga agus nach ar leas na Gaeilge ná na Gaeltachta ár mbéim ar an ndiúltach.

“Tagann taighde nó tuairim éigin chun cinn go bhfuil an teanga i mbaol,” dúirt sé.

“Fógraíonn muid, mar ghrúpa geallsealbhóirí na Gaeilge, bás na Gaeilge, ag tabhairt le fios nach bhfuil an bhuille a mharós an mhuic ach thimpeall an choirneil uainn.

“Tugann muid aghaidh ar na polaiteoirí, ar Theach Laighean, ar thoghcháin, le glothar an bháis inár gcuid scórnaí.

“Ach inseodh sibhse domsa aon uair gur oibrigh sé seo in aon chomhthéacs eile? Inis dom cén uair gur thug sibh go fonnmhar faoi bhóithrín an bháis? Cé a chuaigh agus a cheannaigh fón Blackberry nuair a bhí Apple agus Android ag leagan cloch cinn ar uaigh an chomhlachta sin? Cé agaibh, le 10 mbliana anuas, a chaith €1,500 ar an Encyclopedia Britannica, nuair atá chuile eolas a d’fhéadfadh a bheadh uait go deo ar fáil in aisce i do phóca anois?”

Dar leis gur fánach an rud a bheith ag fógairt bás na Gaeilge sa Ghaeltacht agus a bheith ag súil nach mbrostóidh sin éaga na Gaeilge.

“Má tá muide ag imeacht thimpeall ag fógairt bás na Gaeilge agus na Gaeltachta, cé atá iarraidh theacht linn ar an tóramh?

“Ní raibh mé chomh cinnte riamh, bunaithe ar fhasach, bunaithe ar thaighde, bunaithe ar an stair, go leanfaidh bás scéal an bháis. Má deireann an duine atá cheithre scór bliain d’aois go bhfuil siad réidh, tá siad réidh ansin.”

Dar leis an tUasal Mac an Iomaire, is achmhainn inathnuaite í an Ghaeilge agus tá sí cosúil leis an ngaoth.

“Níl muid ag iarraidh, ar níos mó ná údar amháin, a bheith inár Saudi Arabia.

“Ach má bhreathnaíonn tú orthu sin agus ar thíortha eile sa mheán oirthir, tá acmhainn nádúrtha acu atá ag ídiú leis, atá ar tí ritheacht amach.

“In Éirinn, tá níos mó ná gaoth againn mar acmhainn nádúrtha inathnuaite.

“Is fiú na milliúin, go díreach agus go hindíreach, an Ghaeilge do gheilleagar na Gaeltachta.

“Dhíol cliaint chomhlachtaí de chuid an Údarás na Gaeltachta os cionn billiún euro de tháirgí anuraidh as féin, agus chuir beagnach 500 milliún euro ar ais isteach go díreach in eacnamaíocht na hÉireann.

“Tá cuid de na comhlachtaí is núálaí ar domhan ag feidhmiú i gceantair áille, iargúlta, mar gur ceantair Gaeltachta iad.”

Chuir Ronán crioch dóchasach lena chaint agus ba cheart bheith buíoch as sin. Tá sé deacair a dhothain bheith ag iarraidh do shaol a chaitheamh trí Ghaeilge le dóchas:

“Gan Gaeilge, áfach, níl Gaeltacht againn. Ach tá an t-adh orainn, ach an oiread le fuinneamh gaoithe, gur acmhainn luachmhar inathnuaite í an Ghaeilge. Ach is acmhainn í a chaithfear a chothú.

“Agus is í an uirlis is luachmhaire atá againn mar cheannairí ná dearfacht, dóchas agus deiseanna na teanga a aithint agus a chraobhscaoladh.

“Tá cúinse amháin nach mbeidh eisceachtúil do dhuine ar bith againn, faraor, agus sin é an bás. Ach ní bás, ach bláth, atá i ndán d’aon teanga a labhartar le geann, dóchas, agus dearfacht. Agus sin deis ceannaireachta dúinne ar fad.”