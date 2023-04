Lá mór sa Cheannaras ag peileadóirí Mhúscraí!

22 August 2022; Naomh Abán, Cork, team with GAA Ambasadóir na Gaeilge and Galway footballer Paul Conroy at GAAGaeilge Go Games at Croke Park in Dublin. Photo by Piaras Ó Mídheach/Sportsfile *** NO REPRODUCTION FEE ***

Thiug ógánaigh Bhéal Átha'n Ghaorthaidh aghaidh ar Pháirc an Chrócaigh i mBaile Átha Cliath ag tús na seachtaine le h-aghaidh lá mór don nGaeltacht is do chumainn dílis don Ghaeilge. Sa phictiúr ina dteannta tá imreoir na Gaillimhe, Paul Conroy.

BHÍ buíón láidir ó Ghaeltacht Mhúscraí i measc breis is 500 páiste ó chumainn CLG Ghaeltachta, ó Ghaelscoileanna agus ó chumainn eile ar mór acu an Ghaeilge páirt in ócáid speisialta i bPáirc an Chrócaigh an tseachtain seo cháite agus na GAAGaeilge Go Games á reáchtáil ag Cumann Lúthchleas Gael.

D’fhreastail foirne ó scór cumann agus scoil ar fud na tíre ar an lá mór i mBaile Átha Cliath, a eagraíodh chun an Ghaeilge a chur chun cinn.

Bhí imreoir na Gaillimhe Paul Conroy, atá ina Ambasadóir Gaeilge CLG, i láthair i bPáirc an Chrócaigh agus dúirt Oifigeach Forbartha Gaeilge CLG, Jamie Ó Tuama, gur éirigh go hiontach leis an ócáid.

“Tá nasc nádúrtha idir ár gcluichí agus an Ghaeilge agus is bealach iontach na cluichí céanna le daoine a thabhairt le chéile.

“Bhí an-áthas orainn go raibh os cionn 500 as na seacht gcontae Gaeltachta, chomh maith le hÁth Cliath, Aontroim agus Tiobraid Árann páirteach sna bliotsanna agus chuile dhuine ag Gaeilgeoireacht ar feadh an lae.

“Tá muid thar a bheith sásta, freisin, gur fíoraíodh brionglóidí na gcéadta gasúr leis an deis seo imirt i bPáirc an Chrócaigh,” a dúirt sé.

Ansin as Gaillimh bhí foirne ó Charna-Caiseal, Ros Muc, Naomh Anna Leitir Móir, An Cheathrú Rua, Micheál Breathnach, An Spidéal agus Naomh Séamus. Bhí Gaoth Dobhair agus Laochra Loch Lao ann as Cúige Uladh. Bhí Scoil Uí Ghramhnaigh, Scoil Santáin, Cumann an Chloigthí as Cluain Dolcáin agus Na Gaeil Óga ann as Cúige Laighean agus bhí An Ghaeltacht (Port Láirge), Cumann Caide na Gaeltachta (Corca Dhuibhne), Lios Póil, Naomh Abán, Béal Átha an Ghaorthaidh agus Gaelscoil Chluain Meala ann as Cúige Mumhan.

Beidh na GAAgaeilge Go Games á n-eagrú arís amach anseo agus táthar ag súil le cuireadh a thabhairt do pháistí eile as ceantair Ghaeltachta eile agus as Gaelscoileanna eile.