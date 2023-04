Lá mór i ndán in LA do An Cailín Ciúin

NÍ hé go mbeidh orm an sean tucsedo a fháil amach ná aon rud ach tá Gaeil na tíre ar bharr na dtonn an tseachtain tar éis gur fograíodh go raibh áit ar an ngearrliosta deireannach bainte amach ag an scannán Ghaeilge, An Cailín Ciúin, don ‘Oscar’ i rannóg na scannán idirnáisiúnta.

Is é seo an chéad scannán Ghaeilge chun an ghearrliosta seo a bhaint amach. Bhain scannán ón mBreatain Bheag, Hedd Wyn, scannán Breatnaise, an ghearrliosta amach 30 bliain ó shin i 1993. B’údar conspóide nach beag é go raibh an scannán roghnaithe mar ionadaí na Riochta Aontaithe seachas ionadaí na Breataine Bige. I 1999 ainmníodh scannán Breatnaise eile ar an ngearrliosta, Solomon and Gaenor. Níor éirigh le h-aon cheann acu an gradam a bhuachaint.

An oiread is mé féin, beidh beirt aisteoir ó Ghaeltacht Mhúscraí ag súil go mbeidh an rath ar an scannán.

Bhí Éabha Ní Chonaola ó Chúil Aodha, dalta i gColáiste Ghobnatan, i bpáirt dheirfiúr Cháit (An Cailín Ciúin) agus ba comharsan é Seán Ó Suilleabháin ó Bhéal Átha’n Ghaorthaidh le muintir Chinnsealach, an lanúin a ghlac le Cáit ar altramas ar feadh an Samhradh. Bhí Seán, mar aon le comharsain eile (Pádraig Ó Sé ó RTÉ RnaG), ar chuairt chun tí ag imirt cartaí.

Beidh na gradaim Oscar á mbronnadh ar Márta 12 san Amharclann Dolby i gCathair na nAingeal agus tar éis an méid atá bainte amach ag An Cailín Ciúin go dtí seo, ní chuirfidh sé iontas ar éinne go mbeidh Colm Bairéad agus Cléona Ní Chruadhlaoich, stiurthóir agus léiritheoir an scannáin, ag dul ar ardán chun glacadh leis an ndeilbhín órga iomráiteach.

Cé go bhfuil An Cailín Ciúin sa chúig (sé) scannán dheireannach chun an príomh dhuais a bhaint amach ó liosta ar a raibh breis is 100 ag tús an phroisis, tá cúpla scannán den scoth eile a fhéadfadh teacht idir é agus an gradam.

Is iad ‘All Quiet on the Western Front’, saothar cumhachtach frith chogaidh ón nGearmáin, agus Argentina 1985 ón Airgintín, Eo ón bPólainn agus Close ón mBeilg na scannáin eile ar an ngearrliosta.

Is toradh é ‘An Cailín Ciúin’ ar obair is talann na comhlachta léirithe, Inscéal, ach is ar éigean go mbeadh sé ann gan bheith mar chuid den scéim Cine 4, comhfhiontar idir TG4, Fís Éireann (Bórd Scannáin na hÉireann) agus Údarás Craoltóireachta na hÉireann.

Tá slam scannáin léirithe cheana féin faoin scéim - ina measc ‘Arracht’, ‘Foscadh’ agus ‘Roise agus Frainc’.

Beidh súil ar leith ag aisteoirí aitheanta ó Ghaeltachtaí na Mumhan ar conas mar a éiríonn leis An Cailín Ciúin. Deineadh an scannán a léiriú i nGaeltacht na Déise.