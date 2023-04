In am theacht i gcabhair ar iris Ghaeilge foilsithe i gCorcaigh

AGUS sinn i lár Seachtain na Gaeilge agus cuma ar an scéal go bhfuil gach rud thar barr, ní miste a thabhairt chun cuimhne nach bhfuil gach rud ar fónamh.

Ceann de na rudaí nach dtuigeann daoine an easpa acmhainní atá ar fáil don teanga ós na h-údaráis, go h-áirithe don Ghaeilge scríofa.

Iris amháin atá beo ar éigean le blianta fada isea FEASTA, míosachán liteartha na Gaeilge, atá faoi cheannas Dáil na Mumhan Chonradh na Gaeilge agus ag a bhfuil Cormac Ó hAodha ó Chúil Aodha fostaithe chun cúram an eagarthóra a chur i gcrich.

Ní cúram éasca-péasca é sin ná baol air, go h-áirithe nuair atá tú beo ar an mbeagán mar níl Feasta ag fáil aon deontas ó Fhoras na Gaeilge ó bhí 2014 ann. Sa bhliain sin chinn an institiúid teanga tras teorainn gan ach iris amháin a mhaoiniú agus is iris dar teideal Comhar an iris a roghnaigh siad.

Deacair a chreidiúint go gcreideann Foras na Gaeilge nach bhfuil cúram orthu éagsúlacht ábhar leitheoireachta a chur ar fáil agus nach leor tacú le h-iris amháin chun éagsúlacht a bhaint amach. Cloisim gearáin ó lucht foilsithe Comhar freisin mar go ndeir siad nach bhfuil go leor maoinithe á fháil acu agus glacaim leis nach bhfuil sé éasca iris ionchurtha le h-irisí i mór theanga a fhoilsiú ar bhuiséad nach bhfuil leor dhothanach.

Is é sin an deacracht gan amhras. Tá lucht leitheoireachta na Gaeilge ag lorg ábhar atá ionchurtha nó níos fearr ná an méid atá ar fáil i mBéarla. Ní léighfeá alt faoi chúrsaí spóirt in iris ar nós Feasta ná Comhar. Le bheith cothrom le Feasta, tá misean caol acu, is é sin ‘spreagadh do scribhneoirí agus léitheoirí na Gaeilge trí spreagadh a thabhairt do scríbhneoirí agus do leitheoirí na Gaeilge le reiviú den smaointeachas Éireannach ar litríocht, polataíocht agus eolaíocht.

Faighimse gach eagrán de Feasta agus léighim é. Taithníonn sé liom go bhfuil iris ann atá neamhspleach cé nach n-aontaím le go leor den mhéid a bhíonn le rá sna eagarfhocail. Creidim go bhféadfadh cur chuige nach bhfuil chomh géar ar eagrais ar nós Údarás na Gaeltachta, nach bhfuil gan locht gan amhras, mar go bhféadfadh siad tacú le Feasta amach anseo.

Ba cheart go mbeadh i bhfad níos mó iriseoireacht ar siúl trí mheán na Gaeilge, i gcló agus ar líne. Is beatha teanga í a labhairt ach is beatha ‘beo ar éigean’ é sin gan léamh is scríobh.