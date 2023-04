Gaeltacht Mhúscraí faoi bhrat bhán sneachta

An Colún Corcaíoch

Snow falls followed by a heavy frost overnight mean some Cork roads are treacherous and some schools have closed as a result.

Bhí an sneachta ag titim nuair a chuas im’ chodladh oíche Dé Luain agus bhíos ag súil go mairfeadh sé go maidin. Fán am a raibh an grian éirithe, bhí an spéir glan gan scamall ach bhí an sneachta ar an talamh agus cuma geanmnaí ar gach aon rud timpeall orainn.

Is cuimhin liom agus mé i bhfad níos óige ná mar atáim anois bheith faoi dhraíocht oíche éigean agus an sneachta ag titim ach fán am ar éiríos maidin lá arna mháireach, bhí an sneachta iompaithe go báisteach agus gach rian den bhrat bhán a bhí ann an oíche roimis scuabtha leis ag an uisce.

An rud is annamh is iontach is dócha agus sin an rud faoin sneachta, cuireann sé faoi gheasa sinn agus é ag titim go mall grastúil ón spéir. Bhí sé i gcónaí dainséarach dom agus mé ag déanamh scruduithe na Nollag i gColáiste Íosagáin mar dá mbeadh sneachta ag titim, chaithfinn an scrúdú ar fad faoi dhraíocht aige seachas ag déanamh mo chuid oibre.

Tá sé annamh, mar a dúirt mé, titim sneachta chomh toirtiúil is a thit an tseachtain seo a fheiscint mar go bhfuil an córas aoráide iompuithe bun os cionn ag an dtéamh domhanda.

Is é sin mar gheall ar an athrú aoráide, ní bheadh a fhios agat cén saghas aimsir a bheadh agat. Ar feadh seal i ndiaidh na Nollag - agus lena linn - bhí sé cosúil is go raibh stoirm buan ag séideadh timpeall orainn. Le cúnamh Dé, beidh feabhas ar chúrsaí le linn na bliana tá romhainn agus beidh aimsir níos fearr againn de réir a chéile. Idir an dhá linn, bain taithneamh as an sneachta.