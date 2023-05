Fáilte Mhúscraí do ‘Tuairín Dubh’

LÉIRMHEAS/REVIEW

As go brách leo go dtí An Tuairín Dubh ar a gcapaillíní iarainn - réaltaí An Tuairín Dubh ar an ardán Déardaoin seo cháite. Griangraf: Shay O'Donovan

TÁ rud éigean aisteach ag tarlúint i mBéal Átha’n Ghaorthaidh le tamall anuas agus, an deireadh seachtaine seo cháite, nochtadh an chúis le sin.

Is é an ceoldráma ‘Tuairín Dubh’ atá ar chúl na geamaireachta ar fad le daoine ag canadh amhráin - bhí muintir Mhúscraí i gcónaí ceolmhar - agus iad gléasta in éadaí a raibh i bhfaisean 100 bliain ó shin (agus b’fhéidir go mbeidh siad arís mar gheall ar an gceoldhráma!).

Chuaigh mé ann ann ar an gcéad oíche agus bhí an halla lán go béal, bhí an áit dubh le daoine. Agus caithfidh mé a rá gur chuir an léiriú iontas orm a fheabhas is a raibh sé.

Níor cheart, gan amhras, aon iontas a bheith orm ach bhí an léiriú seo de scoth nach samhlófá i halla beag pobail i sraid bhaile fán dtuath - cé gur ansan is minicí a bhíonn na sár léirithe.

Ón gcéad radharc go dtí an ‘finalé’, bhí Tuairín Dubh snásta agus ceolmhar. Traolach Mac Suibhne (Tomás Ó hAodha), agus é á thoghadh ina Ard Mhéara ar Chorcaigh, a sheol Criostóir Ó Luasa (Bobby de Bhulbh), dochtúir faoi oiliúint go dtí’na ghaolta i mBéal Átha’n Ghaorthaidh (John Twomey agus a bhean Mag Welsh) agus is ansan a thosnaigh an chibeal.

Bhí ana spórt sa chéad leath agus bhí na h-amhráin, cumtha ag an léiritheoir agus scríbhneoir Seán Óg Ó Duinnín in éineacht le Kevin Connolly agus Alan Kiely, tá siad fós ag dul timpeall im cheann, go h-áirithe amhrán Chumann na mBan a fhéadfadh an fód a sheasamh ar aon árdán mar aintiún cearta na mban. “Ní cailíní aimsire an Cumann dos na h-Óglaigh, Nílimídne ann le freastal ar gach achainí, Ní cailíní aimsire an Cumann dos na h-Óglaigh, Sinn cróga, cliste agus braitheann bua ar chailíní.”

Tá iliomad ‘banger’ sa cheoldráma seo agus beidh siad á gcanadh ar fuaid Mhúscraí go ceann i bhfad, shamhlóinn!

D’inis an léiriú seo an scéal brónach ar a thárla do Chriostóir bocht agus é ar a sheachaint i dTuairín Dubh - bhí sé ag cur faoi i bpluais sna sléibhte ar an slí go Céim an Fhia de réir dealraimh. Ach cé go raibh an scéal brónach, bhí an léiriú lán le greann agus spiorad de réir mar a d’oir.

Bhí muintir na h-áite, go h-áirithe Mag Welsh (Eibhlín Ní Lionáird) agus John Twomey (Seán Ó Suilleabháin), caradach agus fáiltiúil do chách.

Mhothaíos go rabhas ar nais san am sin agus mé go h-iomlán gafa ag scéal agus draíocht an léirithe, bhíos faoi gheasa ar fad aige maraon le go leor eile sa halla an oíche sin agus gach oíche ó shin.

Is mór an gaisce atá déanta ag Tuairín Dubh san am atá caite, agus anois arís, sa ghlúin seo chun spiorad an phobail a mhúscailt agus ní féidir ach comhghairdeas a dhéanamh leis an gcliar, an criú agus an fhoireann léirithe. Nara fada go bhfeicimíd a leithéid arís i Múscraí!

Fuair an léiriú tacaíocht fial ó Phlean Teanga Mhúscraí (Comharchumann Forbartha Mhúscraí), Ealaíon na Gaeltachta, Bard na nGleann, Foras na Gaeilge is an Chomhairle Chontae. Fuair siad go léir luach a gcuid airgid - agus breis.

Beidh an ceoldráma ‘Tuairín Dubh’ ar an ardán arís Déardaoin. Dé hAoine agus Dé Sathairn, Bealtaine 18-20, agus má tá ticéad ar fáil ar Eventbrite/Tuairin Dubh, b’fhiú go mór é a fháil.

