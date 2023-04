Faillí Chorcaí

Tá Comhairle Contae Chorcaí tar éis teacht salach ar scéim teanga a d'aontaigh siad leis an Aire go minic.

AN tseachtain seo cháite, thug an nuachtán seo chun solais go raibh €68,000 le caitheamh ag Comhairle Chontae Chorcaí ar leagan Ghaeilge de Phlean Forbartha an Chontae a chur ar fáil. Beidh sé reidh i mí Mheán Fómhair.

Roimhe seo, nuair a deineadh aistriúchán de phleananna forbartha áitiúla, pleannann dos na ceantaracha bardasacha ar fuaid an chontae, thug an Comhairle Contae €156,000 ar aistriúchán na bpleananna sin go Gaeilge.

An bhfuil éileamh ann i measc pobal Chorcaí do leagan Ghaeilge den gcaipéis seo? An bhfuil leitheoirí ann do?

Is dornán beag daoine a léann an leagan Bhéarla den bplean - seans go léigfheadh duine an chuid den phlean nó an réimse a bhaineann lena cheantar féin nó réimse suime ach seachas in, ní h-ionann é agus an leabhar is déanaí ó Thadhg Mac Dhonnagáin nó Sally Rooney.

Sciar níos lú arís a bheadh suim acu sa leagan Ghaeilge. Dar le cáipéis a chuir an caipéis an Comhairle ar fáil don gCoimisinéir Teanga, nuair a theip ar an gComhairle leaganacha Gaeilge a chur ar fáil dá bpleananna forbartha dos na ceantaracha bardasacha, bhí gearán amháin ann. Cháin an Choimisinéir cur chuige an Chomhairle sa chás sin agus nuair a theip ar an gComhairle leagan Gaeilge den ndréacht phlean forbartha a chur ar fáil. Ach thárla sé arís i mbliana leis an ndréacht phlean chontae.

Nuair a d’éisigh an Choimisinéar Teanga a thuarascáil do 2021 an tseachtain seo cháite, níor luadh fáillí Chomhairle Chontae Chorcaí mar gur tháinig an gearán i 2022 agus mar sin beidh orainn fánacht go dtí 2023 chun breith an Choimisinéara a fheiscint. Ar ndóigh bhí an scéal ar fad againn anseo sa Corkman cúpla mí ó shin.