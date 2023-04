Éire ar ‘Brooke’ na hEoraifíse

An Colún Corcaíoch

D'éirigh le Seán Monaghan bheith páirteach san Chomórtas Náisiúnta sna 90í lena amhrán, 'An Dreoilín'. Tá an amhrán sin go fóill aitheanta mar sár amhrán pop cheol dúchasach Éireannach agus cuimhnítear air fiú is go bhfuil iontrálacha na hÉireann le blianta beaga ligthe i ndearúd.

IS ait an scéal é ach is duine mise atá suim mhór aige i gComórtas na hEoraifíse. Creidim gur comórtas iontach é a thugann cultúir éagsúla na hEorpa le chéile i gcoir seachtain i mí Bealtaine agus is féidir linn léargas a fháil ar shaol chultúrtha ár gcomharsain Eorpacha - fiú ár gcomharsain Ástrálacha.

Nílim chomh saonta ná soineannta nach dtuigim go mbionn polataíocht i gceist leis an vótáil ach ní loiteann sin an spleodar is an spraoi chomh fada agus a bhaineann sé liomsa.

An rud a chuireann as dom ná go bhfuil amhráin á sheoladh ag RTÉ chuig an chomórtas seo ar ár son nach bhfuil ionadaíoch ar ár gcultúr féin in Éirinn a thuilleadh. Na h-amhráin a chuaigh agus a bhuaigh san am atá caite, leithéidí ‘Rock and Roll Kids’, ‘The Voice’ agus ‘In Your Eyes’, bhí gaol de short acu le cultúr na linne sin inár dtír.

B’fhéidir go bhfuil an rud céanna fíor faoi amhrán na bliana seo, That’s Rich, amhrán a scrígh Brooke Scullion ó Chontae Dhoire in éineacht le beirt cheoltóir ón mBreatain, Izzy Warner agus Karl Zine. Ba chabhair é go raibh comórtas náisiúnta ann chun amhrán na hÉireann a roghnú agus craobh poiblí. I mblianta eile, deineadh an roghnú i gcúlsheomra éigean i nDomhnach Broc.

Ach go fóill ní raibh sé maith a dhothain agus theip ar ‘That’s Rich’ is Brooke an vóta a thabharfadh tríd iad go dtí an babhta ceannais a aimsiú.

Creidim féin go mbionn iarracht na hÉireann céim ar chúl i gcónaí mar go mbímíd ag iarraidh amhrán atá ionchurtha le buaiteoir na bliana roimhe sin a aimsiú. Is amhlaidh go gcaithfimíd bheith céim chun tosaigh chun dul chun cinn go a dhéanamh.

An slí, dar liomsa, chun sin a dhéanamh ná deis a thabhairt d’amhrán Gaeilge bheith san iomaíocht agus mar sin, don trí bliana romhainn, nach mbeadh ach amhráin Gaeilge san áireamh.

Tá traidisiún fada d’amhráin iontacha as Gaeilge sa tír seoh. Amhráin traidisiúnta, amhráin sean nóis agus a leithéid. Ní h-ionann iad agus an gnath amhrán a dhéanann go maith sa Chomórtas Eoraifíse.

B’fhéidir go mbeadh sé go maith triail a bhaint as amhrán den tsórt sin. Seans nach dtuigfeadh daoine é ach ar a laghad thuigfeadh siad a áilleacht.

Ach tá plean eile agamsa. Ba mhaith liomsa go n-úsáidfí an Comórtas Eoraifíse chun tacú le earnáil nua aimseartha an cheoil as Gaeilge a mhúscailt.

Sa tslí céanna a fuair scannáin as Gaeilge tacaíocht, leithéidí An Cailín Ciúin, atá áirithe ar an scannán Éireannach is fearr le blianta fada agus an scannán Gaeilge is fearr riamh de réir nuachtáin Bhéarla, ba cheart tacú le ceol comhaimseartha as Gaeilge.

Ní féidir sin a dhéanamh gan an gort a ullmhú agus ba cheart oiliúint agus tacaíocht eile a chur ar fáil do cheoltóirí ár linne chun cur isteach ar chomórtas chun dornán amhráin den scoth a chur ós comhair an phobail chun iarracht na hÉireann a roghnú an bhliain seo chughainn.

Níl ag éirí leis an gcóras atá ann faoi láthair amhrán atá ar chomhchaighdeán le h-iontrálacha ár gcomharsain Eorpacha a aimsiú. Tá sé in am an chóras a athrú agus triail a bhaint as rud éigean nua. Fiú mura mbuaifimíd an chomórtas, beimíd ar a laghad ag tabhairt spreagadh dár gceol féin agus ag tabhairt deis don domhan blaiseadh dár bhfíor chultúr.